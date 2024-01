Proinbeni defensa el seu lideratge a la pista de Lucentum Alacant

Proinbeni juga dissabte a Alacant contra el Lucentum el partit de la 16a jornada de la Lliga EBA. El primer equip d'Units pel Bàsquet Gandia defensa una setmana més el primer lloc de la taula (13 triomfs i 1 derrota) davant un rival que ocupa el seté lloc de la taula amb un balanç de huit victòries i sis derrotes.

Comenta el tècnic gandienc, Alejandro Mesa, que el Lucentum Alacant "és un filial i, per tant, es tracta d'un equip jove amb desimboltura, que en el seu camp només ha perdut un partit, contra Archena, i ha començat amb molta força enguany".

El millor de l'Alacant, segons Mesa, és "el seu ritme de joc i la capacitat d'u contra u i d'aconseguir cistelles fàcils en transicions ràpides. Estem davant d'un partit parany en el qual hem d'eixir molt concentrats i cal fer la nostra per a poder guanyar".

Quant al possible fitxatge del pivot senegalés Samba per a reforçar l'equip, l'entrenador diu que "hi ha dificultats burocràtiques que estan retardant la incorporació. El club està en això, però de moment ja no entrena".