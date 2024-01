La boira dificulta el control de l'abocament davant de la costa però comença a desintegrar-se

La climatologia està complicant durant este dilluns els treballs de control de l'abocament davant del golf de València, a uns 16 quilòmetres, encara que este comença a diluir-se en la mar. Així ho explicava Pilar Bernabé, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana. "Durant el dia de hui, per qüestions de la climatologia, per la boira, els treballs de seguiment estan sent un poc més dificultosos, però la taca s'està dissipant i no pareix que vaja a arribar de manera directa a la costa", assenyalava Bernabé. "La desintegració és pràcticament generalitzada", remarcava.

A huit milles de Cullera

La taca, detectada dijous passat pel radar del sistema satel·litari, es localitzava a unes huit milles a l'est de Cullera, com ja avançava Levante-EMV llavors. Les primeres mostres recollides divendres per la Salvamar Pollux ja donaven a entendre que es tractava d'una substància "oliosa i biodegradable". Idea en la qual insistia Bernabé en la presa de possessió de la nova subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls. Des del primer moment es va estar monitorant la zona.

Va ser Capitania Marítima la que va activar el Pla nacional per contaminació marina en situació 1 i després va ser el Consell el que va fer el mateix amb el Pla territorial d'emergències en fase de preemergència. En un principi s'apuntava a un incident relacionat amb la sentina, procedent de la possible neteja de tancs d'un vaixell. Les simulacions sobre la deriva ja descartaven que anara a acostar-se a la costa. Des del primer moment la coordinació va ser màxima entre el Govern i la Generalitat, com s'aprestava a assenyalar Bernabé.

Un helicòpter i dos embarcacions

Durant tot el cap de setmana, un helicòpter i dos embarcacions de Salvament Marítim han estat seguint l'evolució de l'abocament detectat divendres passat a la vesprada. La previsió és que anara reduint-se a mesura que passaven les hores fins a diluir-se totalment en l'aigua. La boira originada per l'anticicló, no obstant això, ha dificultat els treballs, com incidia Bernabé a Castelló.