Els hotels seran més cars i estaran més plens en 2024

Bones perspectives per al sector turístic. El rendiment dels hotels, mesurat en ocupació i preu mitjà, se situa pròxim a màxims històrics, assolits en 2019, o fins i tot per damunt: l'ocupació mitjana a escala nacional en estos complexos va tancar l'any en el 72,8 %, quasi cinc punts per damunt de la de 2022 i només dos per davall de 2019: mentre que el preu mitjà per habitació es va disparar un 16,5 % en l'últim any, fins als 144,5 euros per nit, segons les estadístiques recopilades per SRT i Cushman & Wakefield.

Què ocorrerà en 2024? Albert Grau, soci i codirector del Departament de Hospitality de Cushman & Wakefield a Espanya, respon: "Esperem que continue havent-hi un creixement en les tarifes dels hotels (ADR), encara que serà més moderat, d'un sol dígit, davant del gran ascens que hi ha hagut durant l'últim any. Sobre l'ocupació, ja en el quart trimestre de 2023 hem vist creixement i les previsions de les companyies hoteleres per a tot l'any són molt positives. En el Q4 hem vist creixement en ocupació i la previsió parlant amb hotelers és molt positiva". "Ja s'estan registrant reserves per a estiu des de principis d'any", afig Bruno Halle, homòleg de Grau en la firma de consultoria. Inversió hotelera, pràcticament de rècord En 2023, la inversió hotelera va superar els 4.000 milions d'euros. La major part d'este volum, més de la mitat, el van protagonitzar tres grans operacions: l'adquisició del 35 % d'HIP per part del fons sobirà de Singapur GIC i la compra del fons sobirà d'Abu Dhabi ADIA de dos portafolis. "L'últim any hem registrat xifres rècord. No obstant això, si eliminem les grans operacions, el volum fregaria els 2.000 milions, en línia amb la mitjana del sector en els últims anys", va assenyalar Albert Grau. En 2024, serà difícil igualar les dades de 2023. "Esperem que els inversors actius continuen sent els mateixos, principalment fons institucionals i inversors privats procedents d'Àsia i Orient Mitjà. Igualar els volums de l'últim any requerix que es transaccionen importants carteres. Estem en un cicle propici a estes grans operacions, amb portafolis madurs per a desinvertir", va concloure Bruno Halle.