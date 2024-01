L’Albufera comença a deixar arrere el to roig

L'aigua, si bé encara rogenca, comença a ser més transparent a les goles del Pujol. El llac, en la seua orla perimetral, ha anat substituint el to de xocolate per l'efecte llavada de l'aigua que arriba dels arrossars.

El llac de l’Albufera comença a deixar arrere, a poc a poc, l'escandalós to rogenc dels últims mesos. Amb la finalitat de la perellonà, l'entrada d'aigua procedent del buidatge dels arrossars ha provocat un efecte llavada per l'obertura de les comportes, situació que ha afavorit una major transparència en el litoral de la llacuna, afectada per la proliferació d'un nou microorganisme detectat a la fi de l'any passat per l'equip d'Antonio Camacho, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de València.

Així ho avançaven fa uns dies diversos biòlegs consultats per Levante-EMV i ho confirmava després la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. En qualsevol cas, des del departament que presidix la consellera Salomé Pradas s'ha estat insistint des del primer moment que els controls diaris que han estat duent a terme l'Administració autonòmica i la local no mostraven dany ni a la flora ni a la fauna.

El nivell del llac va anar augmentant de manera progressiva durant el mes de desembre i la primera setmana de gener amb l'arribada d'aigua extra de la séquia Reial del Xúquer. «A partir d'eixe moment, es va produir l'obertura de les goles, incrementant els volums d'eixida amb el consegüent descens de nivells», segons Conselleria. Quant a les aportacions, es va posar fi al cabal ambiental per a la inundació hivernal el 10 de gener. «El nivell del llac es considerava satisfactori», expliquen.

Com es recordarà, de manera excepcional es van estar inundant els camps de la zona nord-oest amb recursos procedents de la depuradora de Pinedo II barrejats amb aigua del Túria de la Comunitat de Regants de Favara. Açò va finalitzar el passat 19 de gener a petició de la mateixa Direcció General de Medi Natural i Animal.

De la Comunitat de Regants de l'Or també va estar entrant aigua directament als camps des del 8 fins al 14 de gener per a una primera inundació prèvia al fangueig. L'operació es va repetir el 24 de gener amb una duració prevista de tres dies amb el mateix cabal per a una inundació més succinta, com especificaven.

Captar millor la llum

El cianobacteri que li ha estat donant la tonalitat marró a l'aigua és capaç de captar la llum que uns altres no aprofiten, la qual cosa li conferix un avantatge molt competitiu en un medi poc transparent com és l’Albufera. Darrere d'eixa coloració anòmala està un tipus de fitoplàncton, un cianobacteri, que és capaç de captar millor la llum, ja que posseïx un pigment específic, la ficoeritrina.

El nivell de clorofil·la s'havia pràcticament duplicat respecte als valors habituals. Ara tot apunta al fet que la renovació ha permés que la coneguda popularment com a puça d'aigua (Daphnia) torne a actuar com a element filtrador, ja que s'alimenten essencialment de fitoplàncton, podent també ingerir microorganismes com ara bacteris, així com matèria orgànica. «Alguna cosa estarà fent, encara que no n'hi ha molta», apuntava un dels experts. «L'aigua va començar a aclarir-se fa dos setmanes i estava millor, però s'ha estabilitzat», incidien.