Mor Pepe Aguilar, un històric d'UGT en el sector de Sanitat

El sindicat UGT Serveis Públics del País Valencià lamentava este dilluns "profundament" la pèrdua de Pepe Aguilar, un històric del sector de Sanitat de la Federació. Aguilar va ser secretari general de la secció sindical de l'Hospital General de València fins al novembre passat, quan va cessar del càrrec amb motiu de la seua jubilació.

Lligat al centre hospitalari

La vida professional d'Aguilar ha estat lligada des de sempre a este centre hospitalari. Allí tenia el seu lloc de treball de zelador en urgències i allí, a partir de 1998, va començar, com a delegat sindical, a treballar en la defensa dels treballadors i les treballadores. En 2015, Pepe Aguilar va ser triat responsable de la secció sindical.

Persona molt volguda i respectada

"Pepe Aguilar era una persona molt volguda i respectada tant en el sindicat com en el seu centre de treball", apuntaven. "El seu equip el recorda com una persona entusiasta, dialogant, treballador incansable i una ment privilegiada a l'hora d'afrontar la negociació per a millorar les condicions de treball de les seues companyes i companys", explicaven des d'UGT. Andalús d'origen, Aguilar "era una persona molt vital i fins a l'últim moment de la seua vida va estar connectat amb el treball sindical".

Ha sigut una pèrdua molt important per a l'organització, especialment per a la secció sindical: “Tot el que sabem ens ho ha ensenyat ell. Era un gran mestre”, han comentat les seues companyes i companys. UGT mostra les seues sentides condolences a la seua família.