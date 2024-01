Reynders espera una solució per a renovar el CGPJ abans de finals de març

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, considera que el termini de dos mesos que s'ha fixat perquè socialistes i populars aconseguisquen trobar una solució per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és més que suficient. “Espere que siga més curt”, ha dit este dilluns en arribar a la reunió de ministres d'assumptes generals que examinen la situació de l'estat de dret en quatre països -Espanya, França, Itàlia i Croàcia- en el marc dels intercanvis regulars que mantenen els vint-i-set.

A la fi de març, el liberal belga es farà a un costat en les seues funcions de comissari per a fer campanya per la Secretaria General del Consell d'Europa, un lloc per al qual s'ha postulat com a candidat, i vol deixar resolta abans una crisi que es prolonga ja des de fa més de cinc anys. Així li ho van demanar socialistes i populars a la fi de desembre i finalment ha accedit a exercir el paper de mediador en una tasca que arrancarà este dimecres 31 de gener a la vesprada a Brussel·les.

Reynders ha convocat a una primera trobada el ministre de justícia espanyol, Félix Bolaños, i el negociador dels populars, Esteban González Pons. Què s'espera d'esta primera cita? “Ho he dit des del principi. El que demanem és l'aplicació de les recomanacions de l'informe sobre l'estat de dret”, ha explicat quan ha arribat a la seu del Consell a Brussel·les.

És a dir, “com en el cas d'altres estats membres, demanem aplicar els estàndards europeus en la composició del CGPJ. En el cas d'Espanya, en particular, no sols recompondre el Consell, sinó reformar-lo”, ha afegit deixant clar que espera que este procés derive en un acord sobre els dos elements que reclama des de fa anys l'informe anual sobre l'estat de dret la Comissió: la renovació i la reforma del sistema d'elecció dels membres. Per al PP es tracta d'un procés que ha d'anar en paral·lel. Per al Govern de Pedro Sánchez, la primera tasca ha de ser renovar i després plantejar-se la reforma del sistema.

Diàleg estructurat

L'objectiu del "diàleg estructurat", segons fonts pròximes al comissari, serà "facilitar eixa discussió", encara que Reynders no posarà cap “full de ruta estructurat” sobre la taula. “Perquè les coses canvien ha de ser un procés intern d'Espanya. Han de ser les dos formacions polítiques a Espanya les que han de buscar una majoria suficient per a renovar el CGPJ i entaular la reforma”, ha insistit el liberal belga, per a qui el que canvia amb la seua mediació és que “hem proposat un diàleg estructurat que dirigiré en nom de la Comissió. És l'ocasió de comprovar si eixe diàleg amb les autoritats espanyoles i les forces polítiques a Espanya pot permetre millorar la situació”, ha conclòs.