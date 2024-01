I, de nou, adeu a les mascaretes. La previsió era que a finals de gener s’arribaria al pic de contagis, però no ha sigut així. La Conselleria va obligar al fet que l’ús obligatori de la mascareta tornara a centres sanitaris i hospitals, va obrir la vacunació contra grip i covid a tota la població i va recomanar-ne l’ús davant de símptomes i en espais tancats. I, davant d’unes dades que van a menys, la Conselleria de Sanitat remetrà als departaments de salut de la Comunitat Valenciana una resolució de la Direcció General de Salut Pública per a comunicar la retirada de l’ús obligatori de mascaretes en els centres sanitaris i sociosanitaris, que es va establir el passat 5 de gener com a mesura preventiva davant del repunt d’infeccions per virus respiratoris, quan la incidència era de 1.501 casos per 100.000 habitants. Esta mesura entrarà en vigor a partir de demà, una vegada es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En este sentit, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat que la decisió “respon al notable descens registrat, en les últimes tres setmanes, a la Comunitat, de la incidència d’infeccions respiratòries agudes (IRA) i d’infeccions respiratòries agudes greus (IRAG), que se situen actualment en 830 casos per 100.000 habitants i en un 15,7 % dels casos respectivament, segons dades facilitades pel Servici d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública”. A més, el conseller ha indicat que la decisió complix les indicacions del Ministeri de Sanitat, que va establir com a requisit per a la retirada de la mascareta obligatòria un descens continuat de les taxes d’incidència durant dues setmanes. Les dades reflectixen que la taxa d’incidència d’IRA descendix un 44,7 % des del passat 5 de gener. Així mateix, la incidència d’infeccions respiratòries agudes greus descendix un 58,2 % des de la mateixa data. La incidència s’ha comportat de manera similar en els grups d’edat de persones més vulnerables, com són els menors de 4 anys i els majors de 65, entre els quals es produïx un descens del 28,3 % i del 44,8 % respectivament. Cada departament decidix D’altra banda, el conseller de Sanitat ha subratllat que, malgrat la retirada d’ús obligatori de mascaretes generalitzat, les gerències dels departaments de salut, basant-se en els seus propis protocols i en les recomanacions dels servicis de medicina preventiva, podran establir l’obligatorietat de l’ús de mascareta de manera addicional a les indicacions establides, en funció de la situació epidemiològica i de les característiques estructurals i funcionals particulars dels seus centres dependents. El conseller ha recordat que la campanya de vacunació continua en marxa i els centres de salut continuaran administrant dosis de les vacunes contra grip i covid-19 sense necessitat de cita prèvia, amb la finalitat de promoure la immunització de la població.