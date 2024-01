Un empresari declara en el cas Taula que el PP li demanava cobrar en negre

Dos empresaris que van fer treballs per al Partit Popular de València durant les campanyes electorals de 2007 i 2011 van confirmar, ahir, la preferència dels responsables del partit per pagar en negre els servicis prestats a professionals. La quarta sessió del judici del cas Taula per la presumpta caixa B del PP de València per a finançar les campanyes electorals de 2007 i 2011 va acollir la declaració de deu testimonis més de la Fiscalia Anticorrupció, extreballadors o propietaris d’empreses subcontractats per les consultores Laterne i Trasgos, responsables de les dos campanyes.

Un dels empresaris que va declarar com a testimoni va confirmar que va fer treballs per al Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de València en les campanyes electorals de 2007, 2011 i 2015. El seu contacte en el partit era la secretària del grup municipal, Mari Carmen García-Fuster, que s’enfronta a un any de presó per un presumpte delicte de suborn. El testimoni treballava per a una agència de publicitat, però, després, va facturar personalment els servicis prestats. En la seua declaració, va admetre que Mari Carmen García Fuster era la que abonava els actes. “No sol·licitaven factura. Pagaven en efectiu i en el seu despatx. Alguna vegada em pagaven amb taló al portador”. “A mi em demanaven que ho fera així i així ho feia. No em van sol·licitar factures i vaig cobrar en efectiu. La forma de pagament me la imposaven ells”, va respondre el testimoni a l’advocat de García-Fuster, José María Corbín (cunyat de Rita Barberá).

Un altre fotògraf que també va fer treballs per al PP també va explicar esta preferència pels pagaments “en negre” del Grup Municipal del PP de València. Després d’un “acte que es va fer al Palau de la Música, vaig fer una factura i vaig anar a la seu per a cobrar. Va eixir una senyoreta [em va dir]: ‘Quant és, sense IVA?’. Va obrir una caixeta, em va donar els diners i em va dir: ‘La factura la trenques’”, va confirmar el testimoni davant dels magistrats de la Secció Segona. Un proveïdor de la consultora Trasgos, una agència de mitjans que s’encarregava de contractar la publicitat electoral de mitjans de comunicació, va confirmar que va facturar a Trasgos 156.000 euros sense IVA per treballs realitzats en la campanya de 2011, encara que va confirmar que eixa quantitat només es referia a actes electorals, no una altra classe d’actes, com va declarar el propietari de la consultora.

Finalment, la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar ahir, i el tribunal de la Secció Segona l’ha admesa, la citació del director del digital Valencia Plaza, perquè declare com a testimoni, demà, dimecres, sobre la documentació que li va entregar el testimoni i exassessor d’Alfonso Grau, Jesús Gordillo. El fiscal Anticorrupció ha sol·licitat esta compareixença i el tribunal la va admetre perquè “pot aportar claredat per a poder tindre més elements de judici per a conformar criteri a l’hora de valorar la prova i, en concret, eixe testimoniatge”. La Fiscalia busca així acreditar la “falsedat” de la versió de Gordillo. El delicte de fals testimoniatge es condemna amb penes que van de sis mesos a dos anys de presó.