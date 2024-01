L’abocament enfront de la costa valenciana es dispersa sis dies després

L’abocament detectat dijous passat a 16 quilòmetres de la costa de València ha acabat dispersant-se, tal com preveien els experts. Capitania Marítima de València, que depén del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ha desactivat, este dimarts, el Pla marítim nacional. Les verificacions via satèl·lit, però també per mitjans propis, confirmaven la dissolució de la taca, que, des d’un principi, va tranquil·litzar per la seua “naturalesa oliosa i biodegradable”. En cap moment, remarcava Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, han arribat restes a les platges.

Avís del radar Encara que la boira d’estos dies ha dificultat les tasques de control de l’abocament, finalment, este dimarts, Capitania Marítima de València donava per conclòs l’operatiu desplegat des de divendres passat. Va ser en la nit del passat dijous quan Salvament Marítim va rebre un avís del radar satel·litari de l’Agència Europea de Seguretat Marítima sobre una taca a unes huit milles a l’est de la costa de Cullera. Embarcacions i helicòpter El Centre de Coordinació de Salvament València va mobilitzar un Helimer 215, que va confirmar-ne l’existència, igual que la Salvamar Pollux, que divendres ja prenia restes de la substància en el lloc per a ser estudiades posteriorment en laboratori. Dispersió mecànica A més de la Pollux, també es va mobilitzar la Salvamar Diphda per a procedir a la dispersió mecànica i verificació per possibles zones d’impacte, amb resultat negatiu. De nou, el satèl·lit ha sigut qui ha ratificat la desaparició de l’abocament. Des de la Delegació del Govern s’incidia este dimarts en el fet que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha estat en comunicació permanent amb Salvament Marítim i la Capitania Marítima de València, “a més d’informar puntualment la resta de les administracions sobre l’evolució de l’abocament”.