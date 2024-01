Les mesures de Sagunt per a obligar a construir habitatges no convencen el PP

El PP de Sagunt ha alertat que pot resultar “contraproduent” el pla anunciat pel Govern municipal per a obligar els grans propietaris de solars a construir habitatges. A més de titlar este moviment d’“estratègia política”, la portaveu municipal dels populars, Maribel Sáez, no creu que eixa siga la solució.

“Tots coneixem la falta d’habitatge que hi ha i que pot haver-hi si no hi posem solució en un futur immediat, però no podem jugar, com fa el nostre alcalde socialista Darío Moreno, ja que ha tingut 8 anys per a mobilitzar els terrenys del consistori i promoure la construcció d’habitatge accessible amb el Botànic de la Generalitat darrere i no ha fet absolutament res. Ara venen les presses i les imposicions. De nou podem veure la nefasta gestió socialista que ens governa”, expressava Sáez.

La portaveu afig que “forçaran els propietaris a presentar un projecte i, si al cap d’uns mesos no ho fan, els penalitzaran. Definitivament, és el govern menys democràtic de la història i el més car. Des del nostre partit, apostem perquè siga l’equip de govern el que treballe per desenvolupar la construcció en els solars propietat de l’Ajuntament i que deixe de costat plans inquisitius a propietaris particulars amb l’únic objectiu d’engrossir les arques municipals”.

Estudi fundat

Sáez afig que “hem plantejat que deixen proposar a l’empresa encarregada d’elaborar un informe sobre la necessitat d’habitatge en la zona, aspectes com escoltar i consultar les immobiliàries de la ciutat i província, com Asicval, per a tindre un estudi fundat, amb dades objectives i que compten amb els actors socials que treballen diàriament amb esta realitat”.

Per a concloure, la popular es pregunta “com va l’equip de govern socialista a absorbir esta mena de macroprojectes si actualment no és capaç de millorar els terminis raonables de les llicències d’obres? A més, hi ha el fet que el propietari, xicotet, mitjà o gran, per a rebre informació sobre els seus propis solars, haja de passar per pagaments extres que no tindrien per què pagar, ja que és un servici que hauria d’oferir el consistori i que afecta tant la ciutadania directament, com també la millora en els tràmits per a reformar les pròpies cases dels nostres veïns”.