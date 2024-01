El Racing Legends homenatjarà Aspar

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà, els dies 2 i 3 de març, la dècima edició del Racing Legends, amb Jorge Martínez Aspar com a pilot convidat. El campió del món alzireny, que, en 2024, complix 45 anys en el motociclisme, reunirà en el traçat de Cheste algunes de les emblemàtiques motocicletes que el van convertir en la referència internacional de les categories xicotetes del Campionat del Món de Motociclisme en els anys 80. Aspar hi estarà acompanyat per algun dels seus rivals de llavors i recordarà, al costat dels aficionats, el motociclisme d’aquella època en diferents aparicions obertes al públic.

Però no només de motos d’època es parlarà en el Racing Legends, només una setmana abans de l’inici de la temporada de MotoGP, el Circuit Ricardo Tormo recordarà també els triomfs de Jorge Martínez Aspar com a líder d’una de les estructures més sòlides del mundial, l’Aspar Team. L’equip valencià ha aconseguit sis títols mundials amb pilots de la talla d’Álvaro Bautista, Gabor Talmacsi, Julián Simón, Nico Terol, Albert Arenas Arenas i Izan Guevara, i els seus pilots estan sempre entre els favorits de les categories de Moto2, Moto3 i també en MotoE. Aspar ha sigut, a més, dotze vegades campió d’Espanya de velocitat en diferents categories i campió d’Europa en una ocasió. El pilot alzireny dona nom a la primera corba del Circuit Ricardo Tormo i va ser, juntament amb Adrián Campos i el mateix Ricardo Tormo, un dels principals impulsors del traçat de Cheste, que esta temporada celebra el 25é aniversari des que es va inaugurar.