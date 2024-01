Bielsa i Soler cedixen davant de Sánchez i faran costat a Morant per al PSPV

Diana Morant serà la primera secretària general de la història del PSPV. La ministra de Ciència i Universitats es convertirà en la nova líder de la formació sense la necessitat de passar per les primàries, una cosa a la qual semblava abocada la federació valenciana fins ahir mateix. No obstant això, després d’una reunió a Ferraz, els altres dos aspirants a dirigir la federació, Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, van acceptar retirar la seua candidatura i integrar-se en la de Morant, a canvi, això sí, d’una executiva d’integració de la qual tots dos formaran part.

El que no havia sigut possible en un mes de negociacions soterrades en el si de la federació ni en la convenció de la Corunya —on s’esperaven estos moviments per part de la direcció del PSOE— es va arreglar en una jornada intensa (i llarga, molt llarga) en la seu central dels socialistes al carrer Ferraz, just l’endemà que els tres aspirants formalitzaren les seues candidatures. De fet, segons el calendari, este dimecres començaria la recollida d’avals per a ser nomenats oficialment candidats, i el dia 7 de febrer, la campanya fins a les votacions del dia 25, eixes que, finalment, no se celebraran.

La reunió en la seu central del PSOE es prolonga durant més de nou hores en un clima de tensió interna

L’acord signat pels tres aspirants convertirà Morant com la primera secretària general que dirigisca la federació valenciana dels socialistes. Al pacte es va arribar després d’una reunió que es va prolongar diverses hores a Ferraz entre els tres precandidats i el secretari d’Organització del PSOE i mà dreta de Pedro Sánchez en el partit, Santos Cerdán. El dirigent navarrés havia citat, el dia anterior, Bielsa i Soler a penes unes hores després que formalitzaren les seues candidatures.

Minuts després li van demanar a Morant, que havia participat hores abans en el Consell de Ministres, que s’acostara a la seu del partit i s’unira a la reunió, un símptoma que els esdeveniments s’estaven precipitant i que l’acord era pròxim. La base es va tancar relativament prompte: ella dirigiria el partit a canvi que tots dos entraren en l’executiva. Eixe és el pacte de mínims, el que primer va eixir a la llum, mentre que, de portes endins, la negociació va continuar, perquè tota capitulació té el seu preu.

Bloqueig per Organització

Així, malgrat que hi havia acord des de l’inici en el fet Morant havia d’encapçalar el projecte, no n’hi havia encara en com es transformava el compromís d’integració amb els dos dirigents provincials, motiu pel qual la reunió es va celebrar en un clima de molta tensió i diverses aturades perquè Soler i Cerdán pogueren anar al Congrés a votar. De fet, malgrat les nou hores de reunió d’ahir, les negociacions continuaran este dimecres.

L’exalcaldessa de Gandia es convertirà en la primera dona al capdavant dels socialistes valencians

Atés que no hi haurà primàries, no se sap molt bé la cotització del pes intern de cadascun, i no són pocs els llocs que tenen un valor llépol en esta mena de converses. El principal, la secretaria d’Organització, clau en el control orgànic del partit, més en la situació de Morant, amb gran part de la seua activitat política fora de la Comunitat Valenciana. Este és el punt en el qual la negociació es va bloquejar. Soler i Bielsa van reclamar ser ells els que tingueren el control sobre este lloc, mentre que Morant va defensar que havia de ser ella qui triara esta persona. El punt no es va resoldre i va quedar pendent per a continuar negociant-se hui.

D’esta futura executiva, el que sí que se sap segur és que Morant tindrà el lloc més important, el de secretària general, i que pràcticament la situa com a cap de cartell per a competir contra Carlos Mazón en les pròximes eleccions autonòmiques de 2027 —o quan siguen— per a recuperar la Generalitat. També se sap que, malgrat els gestos d’integració que faça amb l’alcalde de Mislata i el diputat per Alacant, la ministra es guardarà el control de la majoria d’esta.

Pressió sobre els aspirants

Morant va comptar, des del primer moment, amb el suport de la Moncloa per a ser la successora de Ximo Puig, que també ha vist amb bons ulls l’ascens de l’exalcaldessa de Gandia. La seua continuïtat en el Consell de Ministres —en el qual va guanyar les competències d’Universitats— va ser un gest evident apuntant a la renovació de la federació. No obstant això, no ha sigut fins a les últimes jornades quan la pressió ha saltat diverses atmosferes sobre Bielsa i Soler. Especialment sobre el segon, “sanchista” des del primer moment i amb bona relació amb Cerdán.

El dirigent alacantí va ser el primer que va presentar la seua precandidatura, divendres passat, a Elx, en una demostració de força, encara que sempre ha deixat oberta la porta a un pacte. “Les vies per a un acord sempre estan obertes”, va dir dilluns després de presentar la seua candidatura. La pressió li va arribar no només des de Ferraz, sinó des de gent de l’entorn alacantí, un d’ells, l’històric exsenador Ángel Franco, amb aquiescència sobre la militància d’Alacant.

També han pogut pesar sobre Bielsa i Soler les possibles fugides que hagueren patit entre els seus suports davant del pas avant donat per Morant amb el beneplàcit de Sánchez. L’acord porta la novetat de la primera dona al capdavant del partit i evita escenes del passat que ningú volia repetir. Fonts de Ferraz ahir van assenyalar que el seu paper ha sigut el d’afavorir l’acord i van destacar que s’ha assolit la millor solució per al partit.