CCOO celebra que el Departament de Salut de Dénia recupere la gestió pública

Dia D. Hui acaba la concessió de l’empresa Marina Salud a l’Hospital de Dénia i el departament sanitari de la Marina Alta. Els sindicats celebren que es recupere la gestió pública. La Federació de Sanitat i Sector Sociosanitari de CCOO PV assegura que, ara, els veïns de la Marina Alta “tindran, finalment, els mateixos drets a rebre una atenció sanitària de qualitat, eliminant la condició d’obtenció de beneficis per part d’empreses privades dels últims 15 anys”.

El sindicat recorda que la reversió comporta la subrogació del personal que treballa en la concessionària. “Ens assegurarem que es duga a terme amb totes les garanties i els drets laborals. No obstant això, no oblidem que, com a treballadors laborals de la Conselleria de Sanitat, el següent pas és la integració real dins d’esta. Esta integració només s’aconseguirà quan el personal tinga les mateixes condicions laborals que el personal estatutari”.

CCOO advoca per unificar tot el personal laboral extingible en un mateix fòrum de negociació. “La unió genera la força necessària per a aconseguir un conveni únic que iguale les seues condicions laborals a les del personal estatutari”.

El sindicat avança que vetlarà “pel manteniment i la recuperació dels drets tant del personal laboral com de l’estatutari, i per l’harmonització de les condicions laborals de tot el personal”

CCOO ha convocat, al costat d’UGT, una mobilització el pròxim dia 6 de febrer, enfront del Palau de la Generalitat. La protesta obeïx al fet que “la Conselleria de Sanitat es nega a complir els acords d’equiparació de condicions laborals als quals es va arribar amb motiu de les vagues convocades en el primer semestre de 2023, pel personal laboral extingible”.

El sindicat lamenta que el laboratori de l’Hospital de Dénia seguisca sota gestió privada. Recorda que va condicionar el seu suport al decret de reversió al fet que s’hi incloguera este personal.

“Dénia és el tercer departament que passa a la gestió directa després de Torrevieja i Alzira, igual que les ressonàncies magnètiques i les farmàcies sociosanitàries ho van fer en 2021 i 2022 respectivament”, recorda CCOO, que advertix que vigilarà que la concessió de Manises es revertisca “en les millors condicions”, i reclama que l’Hospital del Vinalopó també recupere la gestió pública.