La Comunitat Valenciana desenvolupa en quatre anys l’1 % de les renovables que necessita

El president de la patronal valenciana de renovables (Avaesen), Marcos J. Lacruz, ha lamentat este matí que, en quatre anys, la Comunitat Valenciana només ha desenvolupat l’1 % dels parcs fotovoltaics i eòlics que necessita per a complir l’objectiu de 10.000 megavats de potència en 2030 marcat pel Consell en 2020. Lacruz ha explicat en un congrés organitzat per Avaesen sobre la situació de les renovables a la Comunitat Valenciana que els promotors han respost al repte amb 400 projectes, que fa quatre anys que estan parats per culpa de la Generalitat. La indústria està a l’espera d’una nova llei de renovables, que s’havia d’aprovar ahir i que s’ha retardat.

La consellera d’Indústria, Innovació, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha assegurat que la nova normativa estarà a punt d’ací uns “dies” o “setmanes”, però ha eludit donar detalls. Retard Lacruz ha lamentat que “la Comunitat Valenciana està francament retardada. Hi ha 420 expedients de parcs renovables a l’espera de ser tramitats. La Comunitat Valenciana només ha connectat 92 megavats en els últims 5 anys, mentre que, a Castella-la Manxa, se n’han tramitat 4.500”. 23 Davant de l’oposició d’alguns ajuntaments al desplegament de plantes fotovoltaiques, Marcos J. Lacruz ha subratllat: “Nosaltres apostem pels projectes consensuats, que es negocien amb els ajuntaments i siguen acceptats per la societat. La majoria dels projectes que tenim a la Comunitat Valenciana són així. Són molt poques les plantes que estan en discussió (per la seua grandària). Les plantes han d’instal·lar-se en les zones despoblades, perquè són les que tenen més superfície. Això ja succeïx amb l’agricultora i la ramaderia”.