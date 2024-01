Sanitat posa el focus en les més de mil xiquetes en risc de patir mutilació genital femenina

L’imaginari col·lectiu situa la mutilació genital femenina (MGF) a Àfrica, a milers de quilòmetres d’una Comunitat Valenciana on, no obstant això, hi ha 1.300 xiquetes en risc de poder patir-la. Les dades apareixen en el Mapa de mutilació general a Espanya de 2021 i es van donar a conéixer ahir en unes jornades que es van celebrar ahir (i continuen hui) a la Facultat d’Infermeria de València. Així, l’Administració sap que a la Comunitat Valenciana residixen unes 6.000 dones que procedixen de 23 països on l’MGF “està generalitzada” (en concret, hi ha 1.268 menors de 15 anys i 4.161 majors de 15 anys). I és ací on la Conselleria de Sanitat ha posat el focus en el nou protocol contra l’MGF que estan ultimant i que millora el de 2016.

En la seua intervenció, la cap de Programes d’Infermeria d’Atenció Primària, Sonia Alcover, va assegurar que el protocol “fa aterrar” i “concreta” mesures a l’hora de detectar, previndre i intervindre davant de l’MGF a la Comunitat Valenciana. “Les matrones i els pediatres tenen un paper fonamental en este protocol, encara que la vertadera eina són la millora en els fulls de seguiment i en els fulls de menor en risc, perquè permeten la institucionalització de cada cas que es queda en l’historial clínic i permet portar un seguiment necessari i una bona comunicació entre els professionals”, va explicar Alcover. I és que l’objectiu del protocol és “previndre que es produïsquen mutilacions en xiquetes que residisquen a la Comunitat Valenciana, sobretot en ocasió d’un viatge al país d’origen, a més de proporcionar atenció psicosexual i quirúrgica, si fora necessari, a les dones que han patit MGF i acudixen als servicis sanitaris, especialment durant l’embaràs o per l’aparició d’una patologia associada”. La unitat de referència per a la reconstrucció quirúrgica de dones amb MGF de l’Hospital Doctor Peset és clau en l’atenció a dones a les quals els van mutilar els genitals i a aquelles que podrien passar pel mateix. Hi treballen des de 2016 i són una excepció i un referent. Només Catalunya compta amb una unitat similar. Madrid la vol posar en marxa. Des de 2016, han atés 147 dones i han realitzat 43 cirurgies de reconstrucció. La unitat també compta amb un servici d’atenció psicosexual que és clau. Reyes Balanza, de la unitat de referència que aborda l’MGF a l’Hospital Peset, va reivindicar l’equip i va assegurar que el protocol “estava pendent d’actualització, perquè és molt important saber què fer i com fer-ho. A vegades hi ha dubtes i dificultats a l’hora d’actuar davant de l’MGF i és una cosa que, encara que sembla llunyana, està més prop del que podem imaginar”. La veu personal i l’experiència particular la van posar dues dones, hui activistes per a erradicar este mal: Aminata Soucko (de la Xarxa Aminata i agent de salut en Farmamundi) i Asha Isamail, directora de Save a Girl, Save a Generation. Aminata Soucko, a més, forma part de la unitat de referència, cosa que des de la Conselleria consideren “fonamental, ja que el tracte, l’enteniment, la perspectiva i les maneres de treballar necessiten la visió de les protagonistes”. Asha Isamail, per la seua banda, és experta en diferents tipus de violència de gènere i compta amb més de tres dècades d’experiència en la prevenció de la mutilació genital femenina.