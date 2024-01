Turisme València va pagar 600.000 € sense contracte a l’empresa de la campanya del PP en les eleccions de 2007

La Fundació València Turisme Oficina de Congressos (Ftvcb) va pagar 600.000 euros a l’empresa Laterne Product Council, la consultora que va fer la campanya electoral del PP de València en 2007, sense contracte. Laterne, l’empresa de Vicente Sáez, ja mort, i l’empresa ja extingida, tampoc va arribar a estar donada d’alta com a proveïdora en la fundació dedicada a promoure el turisme de la ciutat de València, segons van declarar dos testimonis ahir.

La cinquena jornada del judici de la peça A del cas Taula, que jutja la presumpta caixa B del PP de València en les eleccions de 2007 i 2011, es va dedicar ahir a la declaració com a testimonis de treballadors de la Fundació Turisme València Oficina de Congressos que, en alguns casos, encara treballen en la seua successora, Visit Valencia.

Un dels testimonis, subdirector general de Gestió de la Fundació des de gener de 2016, va confirmar que l’Ftvcb va rebre un total de set transferències per 610.000 euros entre 2006 i 2008. Uns abonaments que es van efectuar sense contractes ni tan sols ordres de pagament.

“A mi se’m transmetia que no es comprovava res. Rebien ordres [dels responsables de la Fundació, amb José Salinas, jutjat en esta causa] i s’executaven. Les instruccions eren: ‘Això cal pagar-ho’. I es pagava. Però no es feia comprovació material del bé de lliurament o de prestació de servici”. Una altra treballadora, responsable de l’àrea jurídica des de 2009, també va confirmar no haver vist “mai arxius relacionats amb Laterne”.

Una tercera testimoni també va confirmar haver donat l’ordre perquè s’esborrara en el Sigit (servici informàtic de gestió de la informació turística) tota la informació anterior a 2009 (des de 2006 que es va implantar este sistema informàtic), encara que fonts de les defenses van explicar a Levante-EMV que Laterne no tenia per què estar donada d’alta en el Sigit. A més de lamentar que s’ocultara informació als investigadors del cas Taula, que van haver de fer un registre després de rebre un anònim. Un escrit sense signatura que advertia de la destrucció massiva de documents després de l’adquisició de diverses trituradores de paper. “Es va destruir molta documentació els mesos de maig i juny de 2015. No es destruïa res sense autorització dels directius. En el despatx que jo vaig ocupar hi havia una destructora de documentació”, va assegurar el directiu, que va accedir a l’Ftvcb el gener de 2016.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) calcula que Laterne i les seues empreses satèl·lit van rebre de tres fundacions de l’Ajuntament de València, entre les quals hi ha l’Ftvcb, un total de 2,2 milions d’euros.