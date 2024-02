Compromís porta els estanys de Badenas al Congrés “perquè atempten contra les persones sense llar”

“PP i Vox, amb les seues polítiques públiques, busquen perseguir, humiliar i vulnerar els drets de les persones empobrides”. Així d’explícit s’ha mostrat el diputat de Compromís-Sumar al Congrés dels Diputats Alberto Ibáñez, davant de la decisió del Govern municipal de València de col·locar estanys d’aigua davall del pont de l’Àngel Custodi “per a evitar que persones sense llar facen ús dels espais públics”, denuncia el parlamentari valencià. “La mesura no és una ocurrència aïllada, forma part de les polítiques ideològiques de l’extrema dreta que vulneren els drets de les persones”, denuncia el diputat.

En este sentit, Ibáñez ha registrat una iniciativa en la qual demana al Govern d’Espanya “adaptar la legislació urbanística perquè no es puga fer ús de l’arquitectura hostil o antipersones”. “La llei Lancelotti, del Govern brasiler de Lula da Silva, és un clar exemple per a impedir l’ús de materials, estructures i tècniques de construcció que només tenen l’objectiu d’allunyar les persones en situació de carrer a poder fer ús de l’espai públic”, ha defensat Ibáñez, que, en el seu text, presentat davant de la Mesa del Congrés, pregunta a l’executiu de Pedro Sánchez per este assumpte. “És més necessari que mai garantir una agenda urbana perquè els espais públics siguen de tots i totes i poder lluitar contra les mesures ultres de PP i Vox”, conclou.