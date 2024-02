El Consell prepara l’exhumació de 41 fosses de Paterna amb 186 afusellats

El Consell de PP i Vox avança en la tramitació dels treballs per a exhumar 41 fosses del cementeri de Paterna que contenen les restes d’almenys 186 afusellats durant la dictadura. Presidència de la Generalitat va publicar ahir, en el diari oficial, un anunci amb els noms d’estes víctimes del franquisme: 183 homes i tres dones, executades entre el 12 de juny de 1939 i el 29 de novembre de 1950. L’objectiu d’esta publicació és “garantir l’audiència dels possibles interessats” per si hi ha familiars que vulguen recuperar les restes dels represaliats una vegada identificats.

Estos treballs van ser licitats pel Consell del Botànic el 14 de maig passat, dues setmanes abans de les eleccions autonòmiques. Va ser l’actual govern de Carlos Mazón qui va adjudicar, a l’estiu, l’exhumació i la identificació de les restes a l’associació científica ArqueoAntro per uns 316.400 euros, IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el passat 4 d’octubre.

Quaranta-una fosses del quadrant primer

Es tracta de 41 fosses comunes (identificades amb els números 10, 11, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 34, 37, 41, 45, 46, 53, 56; 62, 65, 72, 73, 79, 83, 84, 96, 105, 110, 118, 119, 121, 123, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 145, 146, 147 i 148) en el quadrant primer esquerre del cementeri municipal de Paterna que encara no han sigut exhumades per no haver-se constituït una associació de familiars de les víctimes que haja impulsat la recuperació dels cossos.

Presos de 67 municipis

Els estudis previs realitzats estimen que estes fosses alberguen les restes de 186 afusellats d’entre 19 i 67 anys que procedixen de 67 municipis, 10 d’ells de fora de la Comunitat Valenciana (en cinc casos no consta el lloc d’origen). Els municipis amb més víctimes són València (36), Torrent (17), l’Alcúdia (11), Sagunt (8), Manises (7) i Xàtiva (7).

La majoria d’estes fosses contenen, a priori, menys de 10 cossos. No obstant això, no es descarta que puguen albergar més restes. Hi ha tres fosses amb més de 20 afusellats: la 96, on van ser enterrades 29 persones executades el 8 de novembre de 1939; la 29, amb almenys 21 afusellats el 12 de juny de 1939; i la 19, amb 20 executats el 23 de juny de 1939.