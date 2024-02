Estudien instal·lar sistemes d’autoconsum energètic en 29 edificis d’Ontinyent

La seu de la Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (Coveal) ha acollit una reunió de l’Àrea Tècnica de la Comunitat Energètica Local (CEL) d’Ontinyent, en la qual s’ha repassat la situació actual en la qual es troben els 29 projectes interessats a disposar d’autoconsum col·lectiu, la majoria dels quals estan en una etapa inicial, pendent de resposta per les comunitats de propietaris a les ofertes presentades per la CEL d’Ontinyent, si bé n’hi ha cinc en etapes més avançades, en diferents edificis situats en el nucli urbà d’Ontinyent, entre els quals destaca el que està previst dur a terme a la Cooperativa Vinícola d’Ontinyent.

El president de la CEL d’Ontinyent, Jordi Sarrió, ha posat en relleu que, des del seu recent naixement, la CEL d’Ontinyent s’ha concebut com un projecte de ciutat, en el qual s’ha comptat amb la important col·laboració de l’Ajuntament d’Ontinyent, amb el qual es continuarà treballant, ja que ha de continuar-se amb la intensa tasca didàctica i pedagògica ja iniciada per a conscienciar la ciutadania de la necessitat d’un canvi d’hàbits en la gestió energètica, passant d’una actitud passiva com a consumidor a fer un pas avant i ser conscient de la seua responsabilitat, comprometent-se socialment amb la sostenibilitat, per mitjà de l’autoconsum energètic col·lectiu. Fruit d’este treball informatiu i divulgatiu, s’han recollit, per part de la CEL d’Ontinyent, documents de mostres d’interés, plantejades la majoria des del seu web: celontinyent.com. Este document és el primer pas per a poder valorar la viabilitat legal i tècnica d’este interés. El recent canvi legislatiu que estén la possibilitat d’aprofitament de l’autoconsum col·lectiu de 500 m a 2 km ha servit per a impulsar encara més el tema, encara que des de la CEL d’Ontinyent es treballa, més enllà de les conjuntures, amb criteris de creixement sostingut, atés el caràcter social i de desenvolupament de l’economia local que té el projecte.

Així es reafirma la força social d’este jove i il·lusionant projecte, referent en l’àmbit de la col·laboració publicoprivada. En esta línia, la CEL forma ja part del registre d’associacions locals que gestiona l’Ajuntament d’Ontinyent i, recentment, s’ha incorporat com a membre de ple dret del Consell Local de Medi Ambient d’Ontinyent.

Finalment, cal destacar que s’ha demanat a les administracions públiques i a la distribuïdora una implicació màxima en el manteniment d’incentius i en el fet de llevar traves burocràtiques i agilitzar la posada en marxa dels projectes d’autoconsum col·lectiu, si és que de veritat es vol un canvi cap a l’eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental.