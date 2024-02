L’esperada xarxa ferroviària interior del port de Sagunt costarà 15,5 milions d’euros. Després d’un procediment que s’ha demorat un poc més del que es preveia inicialment, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha adjudicat a Acciona Construcción, S. A. este cobejat contracte, que, com va avançar Levante-EMV, havia despertat interés de les principals constructores espanyoles.

Fins a 13 propostes van arribar a presentar-se per a unes obres el pressupost base de licitació de les quals es va fixar en 19.296.777,09 €.

De fet, inicialment només es van admetre 7 ofertes i es va demanar documentació a cinc més, perquè una va ser exclosa del procés per extemporània, en haver arribat a penes un minut després fora del termini marcat, i a una altra per no esmenar la documentació de manera correcta. Com quatre d’elles van esmenar errors, van poder continuar optant als treballs firmes potents com Comsa, FCC Construcción, Dragados-Tecsa, Ferrovial Construcción, una UTE entre Coalvi SA-Aldesa Construcciones SA-Becsa, entre d’altres.

Segona oferta més barata

L’APV, finalment, ha triat la segona oferta més barata, perquè només Sacyr Construcciones estava disposada a fer els treballs per menys diners, en concret, per 13.500.367,47 € (IVA inclòs). La resta de les propostes anaven des dels 16.018.605,57 € als 17.849.520,70 € (IVA inclòs).

Ara, Acciona Construcción, S.A. tindrà un termini màxim d’onze mesos per a executar les obres quan se signe el contracte, tenint en compte que les previsions de l’APV passen perquè els trens puguen entrar en el port saguntí en 2025.

Este projecte compta, en el seu finançament, amb fons CEF (Connecting Europe Facility) i inclou el disseny d’una terminal ferroviària de càrrega general (a priori contenidors) i una per a vehicles.

L’empresa encarregada de les obres també haurà de fer els vials oportuns per a labors de càrrega i descàrrega de trens, així com la resta de les instal·lacions necessàries.