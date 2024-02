La Marina celebra la reversió de l’Hospital de Dénia: “És un gran dia per a tota la comarca”

L’Hospital de Dénia ha obert hui les portes per a atendre els pacients com cada dia. Però, sens dubte, hui és un dia completament diferent per al centre sanitari, perquè, des de la passada mitjanit, l’hospital és gestionat directament per la Conselleria de Sanitat, gràcies al procés de reversió promogut per la finalització de la concessió administrativa a l’empresa privada Grupo Sanitario Ribera Salud. Després de 15 anys des que es va inaugurar, l’hospital tanca la seua etapa sota el model Alzira, impulsat pel PP de Zaplana i Camps, per a iniciar una nova etapa amb la qual, a més, es posa fi a una de les reivindicacions de la comarca de la Marina.

“Era una reivindicació des del minut zero”, expressava ahir l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. A la celebració s’unia també el personal del Comité d’Empresa de Marina Salud, que qualificava el dia de hui d’“important” perquè permetrà que la ciutadania “tinga un accés igualitari a la sanitat, com el d’altres departaments”, i, també, per l’ampliació del personal sanitari del centre anunciada per Sanitat, que amplia les places de les 1.350 actuals a 1.700, una ampliació aprovada ja pel Consell el passat 23 de gener.

Amb la reversió s’espera deixar arrere la falta de recursos, tant de personal com de materials, que les diferents parts implicades reclamen des de fa 15 anys, quan la Generalitat Valenciana va substituir l’ampliació de l’antic hospital de la Pedrera per un nou centre de la xarxa pública sanitària, però la gestió del qual es va traspassar al sector privat. El Govern del Botànic va iniciar, en la seua primera legislatura, el procés de reversió en diversos centres sanitaris. El primer va ser l’Hospital de la Ribera en 2018; després, el de Torrevieja, en 2021; i, hui, li toca el torn a l’Hospital de Dénia. El procés el va iniciar la coalició progressista i el completa el nou Consell, liderat pel PP, que va ser qui va impulsar el model en la seua etapa anterior.

“La ràtio de personal de la gestió privada és inferior que la dels hospitals públics segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)”, explicava la presidenta de l’Associació Amunt contra el Càncer, M. Isabel Llorca, una de les entitats més reivindicatives respecte a la gestió del centre sanitari. En la pràctica, això es traduïa en més esperes per als pacients i menys temps d’atenció per part dels professionals mèdics, i, en definitiva, en una “pitjor assistència sanitària”, assegura Sarrió. De fet, l’alcalde de Dénia va relatar ahir a Levante-EMV que el servici “no ha sigut un autèntic escàndol” gràcies a la “professionalitat” dels treballadors i treballadores de l’hospital.

Etapa de transició

El comité apunta que el perjudici no ha sigut només per a la ciutadania, sinó també per al personal sanitari, que ha comptat “amb pitjors condicions laborals” que el d’altres hospitals públics; una circumstància que, a més, ha comportat una “major inestabilitat de la plantilla”, provocada per l’elevada rotació del personal. La Generalitat Valenciana integra des de hui el personal subrogat dins de la plantilla del sistema valencià de salut com a personal laboral extingible, a excepció del personal estatuari que va decidir sol·licitar una excedència per a treballar en el centre, com va aprovar fa una setmana el Consell, en un decret que inclou una ampliació de personal fins a les 1.700 places.

Les diferents parts implicades es mostren expectants sobre el procés de transició iniciat hui. Segons Llorca, “som conscients que serà lent i que haurem d’esperar que el seu funcionament siga òptim”, però celebra el traspàs a la gestió pública, perquè són “estos centres els que solucionen els problemes de salut més greus”.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, visitarà hui el centre amb part del seu equip per a mantindre diverses reunions amb el personal del centre. De fet, ja va expressar la setmana passada que, des del departament, treballen perquè “el ciutadà no note el canvi”, encara que va reconéixer que serà “progressiu”, alhora que va transmetre tranquil·litat als sanitaris.

No obstant això, l’alcalde de Dénia critica la falta de comunicació. “Al desembre li vaig demanar a Mazón una reunió amb el conseller per a saber com es produiria la transició —va explicar Grimalt—. La reunió serà demà, quan ja estiga en marxa. Esperem que ens informen de què passarà”. Des del Comité també se sumen a esta crítica i esperaran a valorar la transició quan coneguen com serà. “Volem veure com funciona el canvi —assegurava Sarrió—. L’objectiu és que el canvi siga el més normalitzat possible, sense que ni la població ni el personal noten el canvi”.