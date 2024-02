Morant, Bielsa i Soler mantenen una reunió informal (i secreta) este matí a València

Les converses per a pactar la nova executiva del PSPV continuen este matí a València. Però en privat. Els precandidats, que dimarts van pactar en la seu del PSOE a Ferraz una candidatura única amb Diana Morant al capdavant, tenen pendent desencallar el desacord en el repartiment de càrrecs. I han decidit reprendre les converses allunyats dels focus. La reunió estava prevista a les 12.30 d’este matí en un lloc que han declinat revelar i que no és la seu del partit a la ciutat. L’argument és que es tracta d’una cita “informal” per a organitzar el treball dels pròxims dies.

Els tres aspirants l’única cosa que van concretar a Madrid dimarts passat és que la secretària general seria la ministra valenciana, i, després d’un llarg debat, que la Secretaria d’Organització també seria decisió seua. La presidència i la sotssecretaria general serien, per la seua banda, per a Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa, per este ordre, si bé esta distribució no es dona per tancada completament. Morant reclama un marge de confiança en la designació de l’executiva de la qual ha d’estar al capdavant. Els candidats que s’han retirat de la carrera demanen, en canvi, concretar el seu espai de poder per a garantir la integració. Reunió ajornada a Ferraz Esta segona reunió, després de la de més de nou hores de dimarts, de la qual va eixir l’acord de la candidatura única, s’anava a desenvolupar ahir també a Ferraz, però els candidats van decidir suspendre-la poc abans per a evitar la imatge de tutela de la federació valenciana i traslladar les reunions que vinguen a la Comunitat Valenciana. La previsió era anar desplegant cites i telefonades en els quasi dos mesos restants fins al congrés extraordinari, convocat a Benicàssim els dies 22, 23 i 24 de març.