Compromís anuncia al·legacions a la proposta del PAI de Benimaclet elevada a la Generalitat

La portaveu de Compromís per València Papi Robles considera que el disseny del PAI que ha presentat Català a la Generalitat, i que pren com a base la proposta d'Ezquiaga, seguix sense respondre als interessos del veïnat, perquè no incorpora les principals reivindicacions del barri, com ara la baixada de l'edificabilitat o la transició horta-ciutat. "A més, encara que Ezquizaga posava èmfasi en la rehabilitació del barri, el PAI no preveu res sobre este tema", assenyalen els valencianistes.

Per això, Robles considera que, encara que hi ha elements on si s'ha pogut avançar, és necessari tornar arrere i obrir un procés de diàleg amb els veïns i les veïnes de Benimaclet. La portaveu de Compromís ha criticat que en este tema "tant el PP com el PSPV s'han aliat per a tancar-lo ràpidament i aplanar el camí al negoci de Metrovacesa al barri, d'esquena als interessos de la ciutat i dels veïns".

"Compromís per València som els únics que ens hem mantingut ferms en la defensa dels interessos del barri de Benimaclet i del seu veïnat i ho continuarem fent", ha assegurat la portaveu Papi Robles, per a qui "l'Ajuntament ha d'estar al servici de totes i tots i no dels interessos econòmics d'uns pocs".

En este sentit, ha carregat contra Català per voler tornar "a l'època de la barra lliure i l'especulació salvatge amb els nostres barris, condemnant la ciutat a un creixement urbanístic exagerat que només ha beneficiat els grans immobiliaris i constructors". També ha acusat el PSPV de fer de "comparsa" del PP i Vox en este assumpte posicionant-se a favor de la tramitació del PAI en la comissió d'urbanisme i el Ple.

“Des de Compromís apostem per un desenvolupament urbanístic que atenga la identitat i les característiques específiques dels nostres barris per a fer-los més sostenibles, més amables i més habitables amb espais verds, parcs i dotacions públiques dignes. I per tot això és imprescindible comptar amb el veïnat”, destaca Papi Robles.

La portaveu del Grup Municipal de Compromís per València ha anunciat que presentaran al·legacions abans que la Generalitat comence la tramitació del PAI: "Donarem la batalla per parar un pla que no atén les reivindicacions del barri, com així ho estan denunciant les mateixes entitats de Benimaclet".