França cedix i permetrà aprovar la regulació europea de la intel·ligència artificial

Després de quasi tres anys de negociacions, la Unió Europea (UE) s'encamina a aprovar la primera llei que regularà la intel·ligència artificial (IA). Fonts diplomàtiques han filtrat que França, fins ara el principal escull, cedirà i donarà suport a la pionera normativa que posa límits a l'ús d'esta tecnologia en la votació que es farà este migdia a Brussel·les.

La cessió francesa és a contracor. Durant els dos últims mesos, el Govern d'Emmanuel Macron ha pressionat els altres estats membres en un esforç per a rebaixar les exigències fixades en l'"històric" acord polític tancat al desembre. Alemanya i Itàlia es van posar del seu costat, però esta setmana han decidit canviar de postura per a facilitar la ratificació del projecte. Sola, París s'ha quedat sense suports per a forçar un bloqueig i finalment optarà per donar-hi suport.

Així i tot, França ha posat condicions al seu suport. Segons l'esmentada font diplomàtica, s'exigiria "equilibri entre la transparència i la protecció del secret empresarial". Eixe llenguatge apuntaria a descafeïnar la clàusula prevista en la llei que obligaria les empreses d'IA generativa a publicar les dades utilitzades per a entrenar el seu programari per a evitar violacions dels drets d'autor. Amb això, París vol que es garantisca que startups europees com la francesa Mistral AI o l'alemanya Aleph Aleph poden ser competitives.

Els de Macron també demanen que les obligacions establides per als sistemes d'"alt risc", com la IA aplicada en infraestructures crítiques o la identificació biomètrica, s'apliquen "sense sobrecàrrega administrativa".

Els 27 països que formen la UE es reuniran a les 14.45 hores per a donar suport formalment a la Llei d'IA. No obstant això, eixe suport no serà el final de la història. El pròxim 13 de febrer, un comité clau de legisladors europeus es reunirà per a votar diferents actes de la legislació, un procés durant el qual, amb tota probabilitat, França i Alemanya continuaran pressionant. La votació final en la qual el Parlament Europeu tancarà definitivament la legislació es farà al març o l'abril.