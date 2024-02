La jutgessa Tardón demana informació a Israel sobre els espanyols morts en l'atac de Hamàs

La jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón ha enviat una comissió rogatòria (petició d'ajuda judicial internacional) a Israel en la qual sol·licita la col·laboració de les autoritats d'eixe país perquè aporten al jutjat tota la informació que hagen recaptat en relació amb l'autoria de l'atac perpetrat el passat 7 d'octubre per l'organització terrorista Hamàs, en el qual van morir dos ciutadans espanyols i la parella d'un d'ells.

En el seu acte, la jutgessa explica que els informes de la Guàrdia Civil que recull el fiscal en la seua sol·licitud de sobreseïment emmarquen l'ocorregut en un context d'incertesa informativa pròpia del tipus d'accions violentes i escenaris de guerra, per la qual cosa pot resultar inviable l'esclariment dels fets i determinar-ne l'autoria concreta.

No obstant això, indica que no es pot deixar de tindre en consideració, tal com han plantejat les acusacions particulars personades en esta causa, que el dret a la informació constituïx un dels drets bàsics de la víctima del delicte, tal com ve recollit en l'Estatut de la víctima, la qual cosa ha de portar esta instrucció, assenyala Tardón, “a l'esgotament de totes les possibilitats d'investigació, recaptant quanta informació poguera aportar-se sobre este tema per part de les autoritats judicials que pogueren resultar competents a Israel, on van tindre lloc els fets”.

Tot això, segons la instructora, sense perjudici que finalment s'haja de recordar el sobreseïment sol·licitat per la fiscalia si no s'obté un resultat positiu sobre les circumstàncies en les quals es van produir les morts dels ciutadans espanyols, així com la seua possible autoria, extrem sobre el qual ha reclamat en concret un informe sobre la reivindicació dels atemptats.