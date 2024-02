"L'Albufera no pot esperar més"

"Necessitem un augment d'inversions a l'Albufera. Van parar en 2011 i, en els últims anys, no s'hi ha posat un euro. No podem esperar més". Són paraules pronunciades amb contundència per la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera en veu del seu president, Carles Sanchis, que van servir ahir per a mostrar la necessitat de protegir i regenerar la qualitat de les aigües i la biodiversitat de l'espai amb molts projectes pendents de completar-se. Sanchis les va pronunciar ahir al Tancat de la Pipa dins de l'acte organitzat per SEO/Birdlife amb motiu del Dia Mundial dels Aiguamolls, en el qual van participar representants d'entitats ecologistes i de l'Administració pública com el director general de Medi Natural i Animal, Raúl Mérida, i el regidor de Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València, José Gosálbez.

En la llista de deures, hi ha tasques pendents per a tots. Des de SEO/Birdlife i Agró van demanar l'aprovació i actualització dels plans de gestió dels aiguamolls de la Xarxa Natura 2000, la consulta pública dels quals es va anunciar ahir per part de la Conselleria de Medi Ambient; la revisió i el compliment amb els cabals ecològics assignats en els plans de Conca i la restauració de les zones humides degradades. "Hem de ser més activistes que mai", va reivindicar Asunción Ruiz, directora executiva de l'organització. "És possible restaurar els aiguamolls. No és un capritx. És necessari per la naturalesa, per a posar fora de perill el benestar i l'economia".

Projectes de col·laboració

Les administracions allí presents, així com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), es van comprometre ahir a la regeneració del parc natural. Així ho va expressar Mérida: "Hem de treballar intensament i junts. Els enfrontaments sobren"; una petició a la qual es va sumar Gosálbez: "Fa massa anys que esperem. La conservació de l'Albufera és una prioritat". En este sentit, el consistori va aprovar divendres una moció per a iniciar els tràmits i declarar el parc natural reserva de la biosfera.

El president de la Junta del Parc Natural va agrair la seua implicació, però va recordar que hi ha un pla de recuperació de 90 milions que està paralitzat. Les inversions en l'Albufera en l'última dècada han sigut mínimes; una circumstància que ha frenat el procés de regeneració de l'espai natural i de la seua biosfera iniciat en els anys huitanta. "Cada vegada que s'ha implementat una mesura, s'ha notat perquè s'ha produït una millora", va comentar Sanchis. "Però, des de fa tres o quatre anys, s'ha frenat. Una mostra clara és que s'han estancat els nivells de clorofil·la. Necessitem un augment des de fa anys".

Un aiguamoll "únic"

El Parc Natural de l'Albufera és un dels aiguamolls més singulars, "el millor d'Espanya" per al director general de Medi Ambient, no sols per la seua riquesa quant al seu valor mediambiental, sinó també per la "biodiversitat humana", pels usos diversos que té este espai: l'activitat agrícola, la pesca, la caça o l'educació mediambiental, entre altres. I es va mostrar contundent: "Estes activitats no existirien sense l'Albufera". De fet, l'agricultura és el motiu pel qual l'aiguamoll és d'aigua dolça i no salada. "Hem de cuidar l'agricultura, però que siga més respectuosa amb el medi ambient", va expressar Miguel Polo, president de la CHX.

L'acte es va celebrar al Tancat de la Pipa, un aiguamoll artificial que servix per a regenerar part del patrimoni mediambiental de l'Albufera a través d'un sistema de filtres verds amb dos llacunes permanents. "S'ha demostrat que les mesures senzilles, avalades per la ciència, han permés millorar considerablement la qualitat de l'aigua amb la consegüent recuperació de la biodiversitat", va reivindicar la directora executiva de SEO/Birdlife.