L'atur a la Comunitat Valenciana es dispara al gener en més de 4.300 persones

El mercat laboral valencià va seguir al gener la tendència a la frenada que ja va observar l'enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre de 2023. L'afiliació a la Seguretat Social, que mesura la creació d'ocupació, es va reduir en més de 34.500 cotitzadors. L'atur en l'autonomia va acabar este mes amb un augment de l'1,34 % en el nombre de persones registrades inscrites en les estadístiques oficials, la qual cosa implica un augment de 4.363 aturats més respecte de desembre, segons les dades fetes públiques hui pel Ministeri de Treball. El percentatge és inferior, no obstant això, al 2,23 % d'increment de la mitjana espanyola, en què 60.404 persones es van apuntar a les llistes de l'atur.

La dada valenciana és la pitjor per autonomies si no es prengueren en consideració les d'Andalusia, amb una pujada de 20.077, i Madrid, amb una alça de 9.646. L'atur afecta ara 328.884 ciutadans. Atés que fins a la tornada de l'estiu el mercat de treball experimentava una evolució positiva, les estadístiques interanuals continuen sent positives per a la Comunitat. Així, la desocupació s'ha reduït en l'últim any en 16.135 persones, un 4,68 %. En la marxa mensual de l'atur per províncies, els tres territoris van estar en negatiu, amb València (2.574) al capdavant, seguida d'Alacant (1.217) i Castelló (572).

Nadal

Gener sol ser un mes marcat per la fi dels contractes per a la campanya nadalenca i de rebaixes d'hivern, i d'ací ve que siguen els servicis els que han acaparat la major part de l'increment de la desocupació. En concret, 4.616. També l'agricultura registra una evolució en negatiu, amb 111 aturats més, i després està el col·lectiu sense ocupació anterior amb 75. Per contra, la construcció reduïx els seus aturats en 233 i la indústria, en 206.

Contractes

D'altra banda, el mes de gener es van formalitzar 99.549 contractacions a la Comunitat Valenciana. Per tant, van ser quasi 6.000 més que el mes de desembre de 2023, amb una pujada del 6,37 %, lleugerament per damunt del 6,22 % de la mitjana espanyola, en què la xifra esmentada es va elevar a 1,18 milions de contractes. En termes interanuals, no obstant això, es registra una baixada de 1.381 (l'1,37 %), de nou la tercera pitjor xifra del país, per darrere d'Andalusia i Madrid. Del total de contractes, 49.666 van ser indefinits, la qual cosa implica pràcticament la mitat.

Seguretat Social

L'afiliació a la Seguretat Social va mostrar a les clares la frenada en el mercat de treball. La Comunitat Valenciana va perdre 34.572 cotitzadors (l'1,96 %) i va ser el pitjor territori després d'Andalusia, que va reduir els afiliats en 43.624, i Catalunya (-34.912 ocupats). En termes relatius, els majors retrocessos mensuals de l'ocupació mitjana van ser per a Extremadura (-1,97 %), Comunitat Valenciana (-1,6 %) i Balears (-1,4 %). En el conjunt d'Espanya, la Seguretat Social va perdre una mitjana de 231.250 cotitzadors al gener respecte al mes anterior (-1,1 %) per la fi de la campanya nadalenca, la qual cosa es va notar especialment en l'hostaleria i el comerç, sectors en què l'ocupació va retrocedir en l'arrancada de l'any en 46.000 i 45.000 persones, respectivament.