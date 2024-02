Vicente Colom dona 14 dibuixos al Museu de Belles Arts de València

El Museu de Belles Arts de València ha rebut la donació de 14 dibuixos firmats per l'artista valencià Vicente Colom. Amb este «regal» realitzat pel mateix Colom, la pinacoteca del carrer Sant Pius V vol construir el seu futur. «Tant de bo els meus predecessors en el càrrec hagueren promogut més la donació en el seu temps d'obres per part d'artistes com Sorolla, Muñoz Degrain o Pinazo», va dir este divendres el director del museu, Pablo González Tornel.

El màxim responsable de la pinacoteca ha fet estes declaracions durant la presentació d'esta sèrie d'obres, junt amb el mateix artista i el vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura, Vicente Barrera.

Es tracta d'una sèrie de 14 obres a ploma que representen paisatges, cascos de gladiadors, capitells de columnes, imatges de Nova York i fins i tot un jupetí de torero. Barrera, torero, va dir entre riures que ell no havia tingut res a veure en esta donació, malgrat ser admirador i posseïdor d'obra de Colom.

González Tornel va explicar que, «potser, per a un museu que és percebut com un museu d'art clàssic com és este, poguera resultar sorprenent la incorporació d'un conjunt de 14 obres d'un artista contemporani, que continua produint». No obstant això, el director del museu va justificar esta incorporació dient que «a més d'estar pensant en el museu del present, hem de pensar és en el museu del futur. Tant de bo aquells que em van precedir s'hagueren preocupat que Pinazo, Sorolla, Benlliure o Muñoz Degrain hagueren donat més del que ja van fer». «Així és com es construïx una institució que pretén ser la custòdia de la història de l'art d'un poble i que pretén ser capaç de situar l'excel·lència artística de València en el panorama nacional i internacional», va afegir.

Fins al mes d'abril

El museu ha habilitat un espai entre sales per a exhibir una dotzena de les 14 obres donades per Colom i que estaran exposades fins al mes d'abril per a després «descansar» per motius de conservació, va explicar el director del museu.

González Tornel també va recordar la «flexibilitat» cronològica del museu per la qual, en la seua opinió, «tant a l'IVAM com al Belles Arts poden exposar a Pinazo i no es produïx cap paradoxa espaciotemporal».

L'artista es va mostrar emocionat de formar part de la col·lecció del Belles Arts, un esdeveniment que -va assegurar- «mai esperava que arribaria». Vicente Colom (València, 1941) es va formar a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de la ciutat fins a 1965, data en la qual va viatjar a París, on viuria abans de traslladar-se a Madrid. Són cèlebres les seues sèries sobre el moviment i la figura humana o el paisatge, i la ploma és la seua tècnica predilecta.

Un projecte per al museu

Barrera va explicar ahir que des de Cultura té sobre la taula «un projecte» per al Museu de Belles Arts, encara que no va voler anar més enllà fins que este no fora definitiu. «No vull anar amb endevinalles», va dir el conseller, que sí que va assegurar que eixe pla aniria en la línia de «millorar» el museu. Barrera va avançar que el pròxim dia 22 assistirà a una reunió dels màxims dirigents culturals de les diferents autonomies amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. L'«orde del dia -va dir- el marcarà Madrid», per la qual cosa no va poder avançar si en la trobada podrà parlar amb Urtasun del museu.