La batalla per Europa està molt viva

El València va guanyar contra l'Almeria i a partir d'eixe moment es va posar a veure què feien els seus rivals. Amb la permanència en la butxaca, l'objectiu a principi de curs reconegut per la mateixa presidenta, Layhoon, l'equip de Baraja tenia en el Betis-Getafe un d'eixos duels marcats en roig. Un encontre que podia fer perdre una posició al conjunt del Pipo o igualar encara més tot amb un triomf azulón. Al final, el València CF va acabar la jornada en una sèptima plaça que podria donar accés a la Conference League depenent dels resultats de la Copa del Rei. I a només dos punts d'una Reial Societat que té un mes atapeït, amb molts partits i que no està vivint el seu millor moment. En definitiva, el València afronta febrer amb la il·lusió de lluitar per Europa. Lluny de les pors d'inici de curs, i encara que Meriton no pose obstinació a aconseguir eixe objectiu, com es va poder veure en el mercat d'hivern, o almenys eixa és la sensació.

El partit contra l'Almeria era un partit parany. La reacció de Baraja en la roda de premsa prèvia demostrava que els problemes amb el mercat preocupaven, però no havien de desviar el focus del xoc contra el quadre andalús. I encara que els de Garitano van estar a bon nivell, el conjunt dirigit per Baraja es va emportar els tres punts i va passar pàgina d'eixe enfrontament al Civitas Metropolitano fa tan sols una setmana. Guanyar servia per a tornar a creure en u mateix, però sobretot per a enviar també un missatge a tots els rivals. El València CF està viu en la lluita. El pròxim enfrontament serà curiosament contra un dels rivals d'eixa lluita per Europa i un equip que, com en el cas del València, semblava tindre uns objectius molt diferents al principi de curs. Las Palmas de García Pimienta s'han convertit, amb permís del Girona, en una de les grans revelacions de la temporada. I a més, defensivament, han deixat clar que són un dels equips més difícils de batre de LaLiga. En estos moments, l'equip groc està situat en la novena plaça a només tres punts de l'equip de Baraja. Amb un goal average millor en el general, un triomf li permetria igualar el particular. Així que un KO a Gran Canària li faria perdre a l'equip del Pipo una posició com a mínim. No obstant això, una victòria deixaria a tres partits, sis més el goal average, el quadre groc. En definitiva, el d'este dissabte és un partit importantíssim per a eixe objectiu. Per la seua banda, el Betis ha de viatjar a Cadis a disputar un difícil duel al Nuevo Mirandilla contra un rival que s'està jugant la vida. Mentrestant, la Reial Societat afronta una setmana de dos partits amb Copa del Rei i lliga. I això pot despistar els d'Imanol Agutzil. El Getafe és un altre dels convidats a eixa lluita. En el seu cas, l'equip de Bordalás s'enfronta al Celta de Vigo, que arriba en un gran moment després de batre Osasuna. Això sí, el noruec Strand Larsen se'n va anar lesionat.