El camp italià mostra la destral de guerra i trasllada la protesta dels tractors a Roma

La còlera del camp europeu es manté a Itàlia. Després de dies de manifestacions quasi continuades, diverses agrupacions del sector agrari italià han anunciat que la seua protesta continuarà esta setmana a la capital d'Itàlia. L'objectiu és unir a Roma agricultors de diferents parts del país i donar així més força a la mobilització, que ja la setmana passada va provocar diverses cues en algunes de les principals carreteres italianes i altercats amb les forces de l'orde.

Amb això, col·lectius com Riscatto Agricola (Rescat Agrícola) van abandonar dilluns enjorn, muntats en centenars de tractors, el tram de l'estratègica autopista A1 -on en els passats dies van efectuar diversos bloquejos-, en direcció cap a Roma. Ací on ja s'han instal·lat, en almenys altres quatre punts pròxims a la ciutat, altres grups d'agricultors, suposadament vinguts també per a una gran manifestació que hauria de dur-se a terme en els pròxims dies.

"Assetjarem Roma, i no sols per un únic dia", ha advertit Danilo Calvani, líder de CRA Agricultures Traicionados, una altra de les agrupacions minoritàries que en estos dies estan sent el rostre visible la protesta. “I volem que la política no es fique en les nostres reivindicacions, així només crearíem divisions”, ha afegit.

Capitalitzar el descontentament

En estes circumstàncies, la protesta, inicialment nascuda com un toc d'atenció a la Unió Europea (UE) per l'anomenat Pacte Verd i altres polítiques que els agricultors veuen com a nocives per al seu sector, ja està començant a esguitar també el Govern de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que en estos moments està de viatge al Japó. "Si (Meloni) vol rebre'ns per a prendre'ns el pèl, és millor que no ho faça. En canvi, si de veritat pot canviar les coses… però ho dubte", ha advertit, en esta línia, Calvani.

Per la seua banda, també un dels principals socis de la mandatària, Matteo Salvini, el líder de la ultradretana Liga, ha tornat a pronunciar-se una vegada més sobre la situació, en un nou intent de capitalitzar el descontentament dels agricultors. "Estic d'acord amb els agricultors. La UE fa política antiagrícola", ha dit l'ultradretà.

Este argumentari, a jutjar també pels comentaris d'altres polítics de la mateixa formació, sembla ja el discurs que esta formació pensa mantindre com la seua postura sobre la protesta. "El Pacte Verd europeu és un deliri", ha coincidit, per exemple, Massimiliano Romeo, cap de la bancada de la Liga al Senat. La paradoxa està en el fet que "hi ha restriccions a les emissions a Europa", però després "importem productes de països tercers que no complixen amb les nostres regles", ha argumentat, fent seu el discurs dels agricultors.