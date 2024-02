Els apartaments turístics superen el topall del 10 % en sis illes del Cabanyal

La transformació del barri del Cabanyal-Canyamelar accelera i l'antic barri mariner guanya atractiu tant per al turisme, àvid de noves destinacions, com per als inversors, siguen empreses o particulars que aposten per mudar-se al barri d'ubicació privilegiada al costat de la mar. Després d'anys d'abandó i degradació urbanística, el Cabanyal comença a deixar arrere els problemes de convivència i l'etiqueta d'insegur. El barri de moda, no obstant això, pot morir d'èxit. Ho diuen els seus veïns i el que ha sigut durant huit anys gerent de la societat Pla Cabanyal, Vicente Gallart.

L'anterior govern de Compromís i PSPV va fixar en el nou Pla especial del Cabanyal un topall del 10 % d'habitatges turístics per illa, límit que ja s'ha superat en sis de les 17 illes que formen el nucli central del conjunt històric, compreses en el perímetre que formen els carrers Escalante, Doctor Lluch, Columbretes i Cura Planelles.

La degradació i la delinqüència

L'illa que dona a Escalante, pròxima al mercat del Cabanyal (vegeu gràfic), duplica el límit del 10 %, en concret té 15 apartaments turístics, un 23 % del total d'habitatges. La resta d'illes on ja s'ha aconseguit el llindar del 10 %, algunes amb un 16 % estan en l'extrem nord, entre els carrers Cura Planelles i Pescadors. Els apartaments ja han arribat fins i tot a les tres illes del que va ser la zona zero de la degradació i la delinqüència pel tràfic de droga, això és, l'entorn dels carrers José Benlliure, Progrés, Pare Luis Navarro i Barraca. En 2018, no hi havia allí cap apartament registrat. Cinc anys després i amb les obres de reurbanització i la rehabilitació d'habitatges en marxa, hi ha ja una dotzena d'apartaments turístics, encara que no arriben al 10 %.

Per la seua arquitectura singular d'habitatges baixos, la majoria de dos altures, i estil modernista «popular» l'activitat dels apartaments turístics té característiques pròpies. En el barri la majoria d'habitatges turístics ocupen cases disseminades, la qual cosa diluïx la presència del turista. Hi ha pocs edificis sencers d'apartaments, encara que els que hi ha per exemple al carrer Escalante són, segons descriuen els veïns, més problemàtics per les molèsties que la concentració de turistes pot suposar.

Les opinions dels veïns sobre el turisme són diverses. Hi ha qui valora l'arribada de visitants pel que han suposat de regeneració del barri. «Viu en un carrer on hi havia baixos que fa 30 anys que estan tancats, ruïnosos i foscos, que ara s'han rehabilitat com a habitatges turístics. Uns altres es queixen de les molèsties i advertixen del risc de gentrificació del barri, això és, que l'arribada de nous veïns i activitats econòmiques vinculades al turisme dispare els preus dels lloguers i obligue molts a mudar-se. De raons no en falten, ja que la rendibilitat d'un habitatge turístic és entre un 250 i un 300 % superior a la d'un lloguer convencional.

El negoci dels apartaments sembla haver tocat sostre a la ciutat, segons les dades del registre de Turisme de la Generalitat. No obstant això, al Cabanyal van en augment. En 2018, es va produir el màxim d'apartaments registrat en el conjunt de la ciutat, on, segons l'anuari estadístic de l'Ajuntament de València, hi ha actualment 5.600 apartaments turístics. A partir d'ací, la ciutat, excloent del càlcul els Poblats Marítims, hauria baixat un 7 %, mentre que als barris del Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa i part del Grau (compresos en el codi postal 46011) ha pujat un 10 %.

876 apartaments

En el districte postal del Marítim hi havia 58 apartaments turístics registrats en 2015. Ara hi ha 876 apartaments, 659 dels quals es concentren al Cabanyal-Canyamelar.

L'interés pel barri és creixent i els inversors hotelers també hi han posat els ulls. En la fase d'exposició al públic del Pla especial del Cabanyal, diversos promotors hotelers que havien comprat habitatges en primera i segona línia de platja van al·legar, sense èxit, perquè es flexibilitzaren les condicions d'usos i volumetria per a construir hotels, la qual cosa no evita que s'estiguen construint en altres punts del Marítim, on competixen amb un altre sector puixant, les residències d'estudiants.

Sobre l'oportunitat o amenaça que suposen per al Cabanyal els apartaments turístics, contra els quals els veïns d'altres zones com Ciutat Vella ja s'han rebel·lat, es debatrà dimarts que ve en una taula redona organitzada per l'Associació de Veïns del Cabanyal a l'Ateneu Marítim, a les 19 hores, en la qual està previst que intervinga la Policia Local. El nou govern del PP i Vox anuncia un pla per a regular els apartaments turístics basat en inspeccions dels habitatges turístics il·legals i limitacions en el planejament urbanístic. El pla encara s'està madurant, apunten en la delegació d'Urbanisme, el responsable actual de la qual, Juan Giner, del PP, assegura que aprendran dels errors comesos per l'anterior govern a Ciutat Vella i el Cabanyal, on les restriccions fixades en els seus respectius plans especials han acabat recorregudes en els tribunals per les associacions d'apartaments turístics.