El fiscal del Suprem nega pressions del fiscal general per a exonerar Puigdemont

El fiscal del Tribunal Suprem Álvaro Redondo ha negat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, l'haja pressionat per a exonerar l'expresident català Carles Puigdemont del delicte de terrorisme pel cas Tsunami Democràtic, com li imputa el jutge Manuel García Castellón.

Este dilluns, s'ha fet públic l'escrit de Redondo en el qual subratlla que no hi ha terrorisme ni hi concorren indicis racionals de criminalitat contra Puigdemont, per la qual cosa, sol·licita retornar la causa al jutge de l'Audiència Nacional perquè continue la instrucció.

Però ocorre que al mateix temps diversos mitjans de comunicació han publicat que Redó va canviar el seu criteri després de reunir-se amb el fiscal general de l'Estat, una acusació sobre la qual el PP ha demanat explicacions urgents i que ha forçat al fet que ell i García Ortiz hagen emés sengles comunicats rebutjant de pla qualsevol ingerència.

L'origen de la polèmica està en un supòsit primer esborrany que citen alguns mitjans en el qual Redondo sí que hauria qualificat els fets de Tsunami com a terrorisme i que ell mateix hauria corregit més tard, després de reunir-se amb el fiscal general.

Sobre este tema, el fiscal Redondo defensa la seua actuació. "Desmentisc haver rebut cap instrucció del fiscal general en relació amb este assumpte. Reitere: no vaig rebre, no ja una instrucció, sinó si més no un mínim suggeriment per part del fiscal general de l'Estat sobre la postura jurídica que havia d'assumir, com a ponent, davant la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem".

Explica que va elaborar "un primer esborrany intern com a document de treball" i que, "diversos dies després", va redactar "l'esborrany de ponència per a la Junta de Fiscals", en el qual concretava que "els fets no constituïen concretament un delicte de terrorisme".

Després d'això, es va reunir el passat 30 de gener amb el fiscal general, a qui va avançar succintament el sentit del seu esborrany de ponència, sense que este li donara cap instrucció ni ell li entregara còpia de l'esborrany.

Ja després, va comunicar la seua decisió de manera informal a diversos companys i, després, el fiscal de sala el va informar que havia acordat que l'assumpte es debatera en la junta del 6 de febrer, per la qual cosa ja sí que va enviar l'esborrany als fiscals de la junta.

Per la seua banda, el fiscal general desmentix que haja pressionat el fiscal del Suprem, deixant clar en un comunicat que "respecta absolutament la llibertat de criteri del fiscal Álvaro Redondo en esta causa, i la de tots els fiscals en qualsevol altra".

Per tant, "nega rotundament les informacions que afirmen que ha influït en la decisió" de Redondo i anuncia "que requerirà formalment els mitjans que han difós informacions sobre les suposades pressions al fiscal Álvaro Redondo perquè rectifiquen immediatament la informació difosa, sense perjudici d'exercir, si és el cas, les accions que resulten oportunes".