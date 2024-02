Mazón reivindica la cessió aigua a Catalunya per a reforçar la petició del transvasament

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defensat dilluns que és "compatible" cedir aigua a Catalunya a través de la dessaladora de Sagunt i alhora reclamar el transvasament Tajo-Segura perquè la Comunitat Valenciana "agonitza de set" en el camp, de fet, esta acció de cessió reforçaria la seua posició per a reclamar el transvasament. "Tot és compatible", ha assenyalat el cap del Consell, que ha remarcat la necessitat d'aprofundir en la "solidaritat entre conques".

Mazón ha reivindicat la posició de la Comunitat Valenciana a "no negar aigua a qui ens la va negar", en referència a Catalunya, encara que la dessaladora d'on s'extrauran els recursos hídrics per a combatre la sequera a l'autonomia catalana és de competència del Govern d'Espanya. Així, ha indicat que este és un "gest" que ajuda a "construir alguna cosa a Espanya" perquè "és el moment".

El màxim responsable de l'executiu valencià ha reivindicat la "solidaritat entre els comptes" de la qual Mazón ha fet gala com un assumpte que ha defensat "sempre" mentres ha retret al Govern d'Espanya que no ho haguera fet fins ara. "Havia d'haver sigut una constant", ha lamentat incidint en les retallades sobre el transvasament Tajo-Segura. "L'argument de la solidaritat és infranquejable, tenim els mateixos drets que els altres", ha insistit.

"Tomaques imbatibles"

"Fa temps que no se'ns atén, exigim el que ens correspon", ha expressat el cap del Consell. De fet, Mazón ha pres una de les intervencions de Pedro Sánchez de la setmana passada per a criticar que el que és "incompatible" és "dir que les tomaques són imbatibles i negar l'aigua per a regar-les".

Les paraules del mandatari valencià arriben després que el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, utilitzara les referències sobre la solidaritat hídrica entre conques per a sumar-s'hi sempre que siguen de la mateixa manera que la Comunitat Valenciana amb Catalunya: per a ús humà, no per a regar, i amb aigua que provinga de les dessaladores.