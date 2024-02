Dos menors resulten ferits en els bous al carrer de Canet

Dos menors d'edat han resultat ferits en els bous al carrer celebrats este cap de setmana a Canet d'en Berenguer amb motiu de Sant Antoni.

El més jove, de només 14 anys, va ser agafat per una vaca este diumenge vora les 13 hores quan veia l'espectacle per darrere d'una barrera, fora del recinte.

Així ho ha precisat a Levante-EMV l'edil de Policia que exercia en eixe moment com a director taurí, Eduardo Almor, després de recollir el testimoniatge de diversos testimonis. Per les primeres informacions que han transcendit, pel que sembla, la mala sort va voler que l'animal colpejara la barrera i el menor caiguera, la qual cosa li va provocar una fractura en la cama i va rebre una puntada de la vaca, però de poca profunditat. En qualsevol cas, va ser traslladat a l'hospital comarcal, encara que, segons fonts sanitàries, ja està al seu domicili.

El fet es va produir al carrer el Ravalet i, poc després, a uns metres de distància, va resultar ferit un altre jove de 16 anys, que sí que estava dins del recinte. En eixe cas, va ser més aïna "una rebolcada", que va incloure un arrap en el pit per l'asta de l'animal. Encara que el xic, inicialment, no volia ser traslladat a l'hospital comarcal, sí que hi va ser portat per precaució i, des d'allí, va ser portat al Clínic de València, com han confirmat des del centre sanitari de Sagunt.

Després dels dos esglais, des del consistori es va optar per suspendre els festejos organitzats amb motiu de Sant Antoni.

Investigació

Ara, la policia autonòmica ha obert una investigació, encara que des del govern local asseguren estar tranquils perquè "en tot moment es va complir la llei, que permet l'accés al recinte taurí als majors de 16 anys; a més, hi havia 11 voluntaris i un expert taurí, més huit policies locals en el moment del succés", deia l'edil de Policia.