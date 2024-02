UGT es reunix amb la direcció de Ford Europa per a demanar-li "una resposta" a l'electrificació

La direcció de Ford Europa mantindrà hui una reunió amb UGT, sindicat majoritari a la fàbrica d'Almussafes, en la qual els representants dels treballadors posaran sobre la taula el compromís adquirit per la multinacional amb la plantilla en l'acord per l'electrificació, "sobre el qual han de respondre".

Així ho va explicar UGT en un comunicat, en un moment en el qual la factoria fa front a la incertesa sobre l'arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de la firma de l'oval. El mes de novembre passat, Ford va comunicar -segons el sindicat- que ajornava "qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions" per a l'electrificació de la fàbrica, després de la visita que va fer al novembre a Almussafes el director d'Operacions de Ford Motor Company, Kumar Galhotra.

Elecció

Cal recordar que la fàbrica valenciana va ser en 2022 la triada per Ford per a produir la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir de 2025, una decisió que assegurava la càrrega de treball en els pròxims anys i que va portar a un acord amb UGT perquè el nou conveni de la companyia, firmat l'abril d'eixe any, recollira mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l'electrificació. L'adjudicació a Ford no va evitar que s'haguera de redimensionar la plantilla amb un ERO que ha afectat 1.124 treballadors.

Mentres no s'inicien les inversions, el calendari previst de les quals ja va retardat, segons ha advertit en diverses ocasions el sindicat, la fàbrica ha hagut d'ajustar la seua producció davant la reducció de vendes. Enguany, Ford Almussafes deixa de fabricar la furgoneta Transit i l'únic model fins a l'arribada dels nous elèctrics és el Kuga. Al gener, la firma automobilística va presentar la nova versió d'este model fabricat a la planta de Ford d'Almussafes.

PERTE

La companyia s'ha presentat a les dos línies de la nova convocatòria del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC II). El Ministeri d'Indústria ha adjudicat 37,6 milions d'euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d'acoblament de bateries a la fàbrica d'Almussafes, i Ford també ha sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.

Nòmines

D'altra banda, UGT ha explicat als treballadors que en la seua nòmina de gener percebran la paga compensatòria pactada en l'acord per l'electrificació, que enguany ascendix a la quantitat de 2.000 euros. El sindicat ha criticat que es reben els salaris "amb 15 dies de retard", i ha anunciat que es dirigirà a la Direcció de Relacions Laborals perquè se solucione esta qüestió.

"Això és una cosa que pràcticament no succeïx enlloc. En una època passada tenia una explicació, atés el volum de la plantilla i els escassos mitjans tecnològics, però en l'actualitat sembla lògic sol·licitar-li a l'empresa que faça les gestions oportunes per a sintonitzar el lliurament digital de les nostres nòmines amb l'ingrés del salari en els nostres comptes bancaris", ha indicat, segons informa Europa Press.