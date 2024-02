Urbanisme reprén la reforma de Sant Agustí i els veïns demanen també la superilla de la Roqueta

El regidor de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Llicències de l'Ajuntament de València, Juan Giner, ha mantingut dilluns una reunió amb representants de l'associació veïnal de la Roqueta, amb la finalitat d'analitzar els futurs projectes que reclama el veïnat i que no compten amb una assignació pressupostària, ja que no va ser aprovada durant el mandat anterior. En este sentit, Giner ha explicat que a principis d'abril es disposarà d'un estudi per a integrar totes les propostes i oferir solucions concretes a la reurbanització dels districtes de l'Eixample i Extramurs, especialment dels carrers Pelai, Matemàtic Marzal, Convent Jerusalem, Ermita, Estrella i Julio Antonio. Es tracta d'iniciatives aprovades per les entitats veïnals que estan plasmades en projectes, però que no compten amb una assignació pressupostària. A partir d'eixe moment, s'analitzaran les conclusions amb els veïns per a concretar les actuacions futures.

Els veïns del barri de la Roqueta, al centre de València, han reclamat al nou govern que desbloquege projectes de mobilitat que consideren fonamentals per a la zona, com la reurbanització del tram de Sant Vicent entre Sant Agustí i plaça Espanya o l'activació de la zona de baixes emissions o la creació de superilles que reduïsquen el trànsit rodat com s'ha fet a la Petxina i s'està fent ara a Orriols.

El pla d'espai públic pendent

Són propostes incloses en el Pla de recuperació de l'espai públic per als barris d'Extramurs i l'Eixample que es va encarregar en 2022 i que, segons ha explicat Giner, s'acabarà de redactar ara. "Treballem amb les associacions per a concretar els projectes i que siguen una realitat. Durant els últims anys es van anunciar moltes iniciatives que no comptaven amb el suport pressupostari necessari per a dur-les a terme. Ara presentarem un estudi de viabilitat en què establirem amb claredat les iniciatives que, comptant amb els veïns, desenvoluparem", ha destacat Giner.

Durant la reunió, s'ha analitzat la situació del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de servicis de redacció de projecte i direcció facultativa de les obres de l'avinguda de l’Oest, plaça Sant Agustí i carrer Sant Vicent Màrtir, en el tram comprés entre el carrer Guillem de Castro i la plaça Espanya. Giner ha anunciat que en els pròxims dies es mantindrà una reunió amb els guanyadors del concurs d'idees convocat per l'anterior govern progressista amb la finalitat de concretar diferents aspectes del projecte. El juliol de 2022, l'equip liderat per Elena Climent i Silvia Pujalte va guanyar amb el seu projecte «Escalera de color» el concurs per a la reforma de la plaça de Sant Agustí, que fa uns anys ja va ser objecte d'una conversió en zona de vianants blana per a guanyar espai per als vianants i traure autobusos de la plaça.

La reforma de l'eix avinguda de l'Oest, Sant Agustí, Sant Vicent i plaça d'Espanya formava part del projecte "ciutat de places" del govern del Rialto juntament amb les reformes de les grans places de la capital: Bruges, Mercat-Llotja, Reina, Ajuntament i Sant Agustí.

La reforma d'este eix avançarà en la millora paisatgística i de mobilitat de la principal porta d'entrada sud al centre històric i comercial de València i comptarà amb un pressupost de set milions d'euros i 18 mesos de duració de les obres. L'àmbit a intervindre, de poc més d'un quilòmetre de longitud, representa un desafiament per als equips per l'elevat nombre d'aparcaments subterranis existents i per la intricada xarxa de canalitzacions del subsol, que condicionen la plantació d'arbratge.

Un altre dels projectes pendents, encara que no de Mobilitat, a la Roqueta és la construcció dels famosos arcs xinesos al carrer Pelai, aprovats en els pressupostos participatius de 2022 i que encara no han vist la llum. L'Institut Confuci de la Universitat de València va tornar a reivindicar la setmana passada la construcció d'esta fita a la porta d'entrada al barri amb més població xinesa, la Roqueta.