Barrera es desmarca de la campanya turística del Consell a favor del col·lectiu LGTBI

No comprar el “marc ideològic de l’esquerra”. És un dels motius que el vicepresident primer del Consell i responsable de Cultura i Esport, Vicente Barrera, ha esgrimit per a desmarcar-se de la campanya “Orgull Comunitat” llançada per l’executiu autonòmic en Fitur i promocionada este cap de setmana per Carlos Mazón i Susana Camarero per a promocionar la Comunitat Valenciana al col·lectiu LGTBI. “No ens sumem a esta campanya”, ha remarcat en una compareixença el màxim responsable de Vox en el Govern Valencià.

“En esta comunitat no existix un problema de discriminació ni de tolerància, no li comprarem el marc ideològic a l’esquerra, que només ens pot portar efectes perniciosos com la llei del només sí és sí”, ha justificat Barrera al costat de la consellera de Justícia, Elisa Núñez, també de Vox. És la primera acció del Consell davant de la qual el dirigent de Vox s’ha desmarcat públicament respecte dels seus socis del PP, encara que ha insistit que “no suposa cap crisi”.

Barrera ha explicat que el seu posicionament en contra no suposarà res a efectes pràctics, perquè la campanya està impulsada per Igualtat, departament que dirigix la vicepresidenta segona del Consell, Susana Camarero, del PP, de qui ha assegurat que respecta la seua “autonomia”. No obstant això, ha indicat que els representants de Vox en l’executiu autonòmic no se sumen a esta campanya i que, per això, mostren les seues opinions en la declaració pública.

“Declaració d’intencions”

“Volíem fer una declaració d’intencions i vam mostrar la nostra discrepància”, ha remarcat el dirigent de Vox, que ha afegit que PP i Vox “som socis, però no el mateix partit” i que per això mantenen “diferències”. Així, ha assegurat que, malgrat que la campanya es va presentar en Fitur (i es va comunicar el cap de setmana a través d’una nota de premsa després del BenidormFest), ha convocat la compareixença este dimarts perquè no n’havia estat informat. “El lògic i correcte és que tot es parle i que després puga haver-hi diferències”, ha indicat.

Segons van explicar el cap de setmana passat Mazón i Camarero, l’objectiu de la campanya “Orgull Comunitat” és “visibilitzar i celebrar la diversitat i promoure una societat a la Comunitat Valenciana inclusiva i respectuosa”. No obstant això, Barrera ha mostrat la seua postura contrària a “col·lectivitzar” i ha defensat que els missatges han de ser “per a tots, no per a uns quants”. “No estem en això”, ha incidit, al mateix temps que ha evitat assenyalar si ha traslladat al president les seues discrepàncies. “Però les declaracions són públiques”, ha agregat.