Benetússer forma els nous usuaris de la biblioteca

L'Ajuntament de Benetússer ha représ les sessions formatives per a nous usuaris/àries a la biblioteca municipal, una iniciativa dirigida a l'alumnat de 4t de Primària dels centres educatius de la localitat. Esta activitat té com a objectiu familiaritzar els xiquets i les xiquetes en els usos de les instal·lacions, ajudar a comprendre com s'organitzen els llibres i a utilitzar les eines de consulta per a trobar els exemplars del seu interés mitjançant l'ús de tauletes i algunes dinàmiques de joc. “Tornem a posar en marxa un projecte que té com a fi motivar l'alumnat a ser lectors i lectores autònoms que sàpien buscar i trobar els llibres que més els interessen, que toquen i fullegen els exemplars lliurement per a aconseguir que la biblioteca pública també forme part del seu imaginari d'oci”, assenyala la regidora de Cultura i Biblioteca, Engracia Arias.

Cerca de llibres D'esta manera, l'alumnat ha treballat de manera lúdica i pràctica què és una signatura i quines lletres i números les componen per a buscar llibres de Harry Potter, El Diario de Greg o Un par de ojos nuevos, entre altres títols; la distribució dels llibres per seccions i llengües, així com la possibilitat d'amprar novel·les, còmics, pel·lícules i altres recursos de la biblioteca amb els seus carnets de lector/a.