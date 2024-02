Les ITV sumen una vaga a les demores en les cites prèvies

Els problemes creixen en les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana. I és que els representants dels treballadors han convocat mobilitzacions i vagues, este mes, amb el propòsit de desbloquejar l’acord d’equiparació salarial, un element essencial en la pau laboral en l’empresa i que implica que els treballadors de totes les estacions de servici perceben la mateixa remuneració i no com succeïa abans del seu pas al sector públic l’any passat, quan els empleats tenien emoluments diferents. Fonts d’UGT-PV en les ITV han assegurat hui a este diari que, des del dimarts de la setmana que ve, hi haurà vaga en les ITV de la província d’Alacant i que les parades s’estendran a tot el territori valencià a partir del 27 de febrer.

Desbloqueig

Les fonts esmentades van explicar que desbloquejar este acord és essencial per a resoldre d’una vegada els seriosos problemes que patix una part important de les estacions que presten este servici en tota l’autonomia a través de Sitval, si bé hi ha diferències en funció del territori. Com apunten des de CCOO-PV, els problemes més rellevants es produïxen a Alacant, sobretot, i a Castelló, mentres que la situació a València, a excepció d’estacions com la de Gandia o la d’Ontinyent, i, en menys mesura, les de la capital autonòmica, no varia de manera substancial respecte a les demores que es produïen quan este servici era de titularitat privada.

Segons les dos centrals, més o menys, en esta província el retard se situa en un mes, és a dir que, per internet, s’està donant data per a març, encara que, “ocasionalment, s’obrin buits”. CCOO precisa que, en el cas alacantí, “les cites les programen els directors d’estacions i el que està bloquejat per molt de temps és la reserva a través del web, perquè la instrucció és que la cita prèvia es faça per telèfon”.

Problema

El problema de fons que subjau en la situació de les ITV és, com coincidixen els dos sindicats, en la falta de personal que patix l’empresa. Per exemple, en el denominat lot 4, on estan incloses Gandia, Ontinyent, Alcoi, Xàtiva i Alzira, cal duplicar les plantilles per a normalitzar el servici. El que succeïx és que, mentres no es desbloquege l’acord d’equiparació salarial, els sindicats es neguen a negociar amb l’empresa la constitució de la borsa de treball que és imprescindible en l’Administració pública per a elevar plantilles. Elevar el nombre d’inspectors —un d’ells fa la inspecció d’entre quinze i vint cotxes al dia— farà més fluid el servici i reduirà les llistes d’espera.