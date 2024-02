Santiago Ballester visita ‘Raonem’

El regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, serà el convidat del Raonem d’este dimarts en Levante Televisión a partir de les 21.30 hores amb Juanma Romero. Faller de tota la vida de Convent Jerusalem, comissió de la qual va ocupar la presidència després de Jesús Barrachina, a més de la de la Federació de Secció Especial, María José Catalá es va fixar en ell l’abril de 2019 per a optar a la regidoria, per la qual cosa va arribar al càrrec després de quatre anys de rodatge en l’oposició, i això li ha permés assumir el càrrec amb bastant més coneixement de causa que si fora un nouvingut.

Ballester detallarà com es preparen les Falles 2024, que seran les seues primeres com a màxim responsable des de l’Ajuntament de València, així com una valoració dels actes celebrats fins al moment, com els més recents de les exaltacions de fa un parell de setmanes al Palau de la Música de València.

El regidor també explicarà quina previsió hi ha marcada de cara a la Crida del pròxim 25 de febrer, sobretot hi ha la intenció que siguen les Falles les que tinguen prioritat d’accés per a evitar una massificació excessiva que puga desvirtuar l’acte. L’objectiu és fomentar un acte sa i que no perda el seu estigma faller.

D’altra banda, es parlarà del pla de les revetles i dels seus horaris, l’exposició del ninot que ja està en marxa, el moment que viu el Museu Faller, la millora d’accessos per als castells i la disposició prevista per a les disparades descentralitzades.

Més a llarg termini, tant des de dins de la seua regidoria, com de l’Ajuntament, donarà un poc més de llum sobre un dels grans projectes planejats, que no és un altre que el del Museu de les Falles com a patrimoni de la humanitat a l’edifici de Correus. Tenint en compte que el PP també domina la Generalitat, el traspàs de la propietat serà molt més senzill, segons va afirmar en el seu moment María José Catalá. També s’ha promés un monòlit o escultura als pirotècnics en la seua particular “catedral”, la plaça de l’Ajuntament.

Raonem tindrà una redifusió a les 0.30 hores i dimecres també es podrà veure a les 12 i a les 18.30 hores.