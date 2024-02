La solució en Ford Almussafes, un camí difícil

Ford va prometre ahir als treballadors “una alternativa per a solucionar el problema que se’ns ha originat a València”, una promesa per a pal·liar el retard de l’electrificació sobre la qual la firma no va oferir detalls més enllà que serà la direcció mundial de la companyia la que donarà més detalls en una reunió amb UGT d’ací a dos mesos. Però mentres eixe moment arriba, albirar un camí plausible de producció per a alleujar eixe futur resulta complicat. Sobretot perquè tant l’atracció d’un cotxe provisional que complemente l’únic supervivent confirmat en la planta, el Kuga, com apostar per un augment en les unitats fabricades d’este model concret, semblen, hui dia, horitzons complicats.

En el cas de la primera via, perquè Ford ha anat retirant, en els últims anys, models com el Fiesta, el Mondeo, l’S-Max o el Galaxy, i, en menys de dos mesos, se sumarà a estos la furgoneta Transit. Això, sumat al fet que d’altres com el Puma híbrid ja estan compromesos en altres plantes, deixa poques opcions més enllà de poder assumir models amb data de caducitat ja fixada, com el Focus, que desapareixerà a finals de 2025. Això sí, quedar-se este vehicle implicaria paral·lelament accelerar el tancament de Saarlouis (Alemanya), previst per a eixe mateix any, una realitat que ho complica. D’altra banda, elevar la producció del Kuga —un model híbrid— en un moment en el qual la indústria de l’automoció s’ha embarcat ja en els elèctrics i quan les vendes de la companyia van viure en 2023 l’única caiguda a Europa entre els grans fabricants sembla també difícil. Decisions laborals A causa d’este context, el camí que podria haver d’adoptar la firma tindria altres horitzons en la via laboral. La visió més negativa seria que Ford es vegera obligada a haver de recórrer a un altre ERO —que se sumaria al de 1.100 persones de 2023— a canvi de tindre garantit el futur elèctric. La més positiva —i, alhora, més costosa per a la marca— la de mantindre per complet la plantilla, però deixant una part d’esta en ERTO durant mesos o, fins i tot, anys. Decisions hui dia incertes per a un futur encara per concretar-se.