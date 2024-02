La coportaveu de Compromís a l'Ajuntament de València, Gloria Tello, advertix que el govern del PP hauria retornat “a la casella d'eixida” la protecció de més de tres-cents rètols històrics de carrers de València, després que la passada legislatura es feren els estudis preliminars per part del Servici de Patrimoni Històric i Artístic, que eren la base per a la protecció que ja s'hauria d'estar realitzant des de l'àrea d'Urbanisme.

El catàleg

En eixe sentit, cal recordar que a principis del passat 2023, amb Tello encara al capdavant de l'àrea de Cultura, l'Ajuntament va presentar el primer catàleg inventariant un total de 304 plaques (les més antigues que es conserven van ser instal·lades en l'últim terç del segle XVIII), classificades en 9 diferents tipologies (segons la data d'instal·lació, el taller on van ser realitzades i les característiques materials), amb la finalitat de preservar totes aquelles que tinguen un especial valor patrimonial i etnològic, i tots els servicis municipals implicats en la seua preservació van rebre la documentació per a evitar-ne la deterioració.

Absència de notícies

No obstant això, interessada per la posada en marxa de la protecció i l'absència de notícies sobre esta, Tello va preguntar al govern municipal i la resposta no va poder ser més descoratjadora: “el Servici de Patrimoni Històric i el de Planejament estan estudiant quin tipus de documentació pot considerar-se ‘versió preliminar’ o document de catàleg suficient, perquè esta relació puga incorporar-s'hi i fer la protecció efectiva”.

“Podrien haver-ho resumit dient simplement que no han avançat gens”, apunta l'extitular de Cultura

“Podrien haver-ho resumit dient simplement que no han avançat gens”, apunta l'extitular de Cultura, “però no s'han quedat en això, sinó que a més insinuen que el treball realitzat en el passat mandat no existix o no els sembla vàlid. Estan retornant tot al punt de partida, moltes vegades amb l'única trista raó de deixar passar el temps i intentar fer veure que el mèrit res té a veure amb el govern de Joan Ribó, malgrat la inversió de temps i capital humà i econòmic ja realitzada i malgrat la irresponsabilitat que significa no actuar amb urgència en qüestions d'esta índole”.

És per això que, insistix Gloria Tello, “el treball que vam encarregar a l'expert en toponímia Luis Fernández seguix ací, no s'ha volatilitzat, i les plaques, les 304 ja catalogades, ja podrien anar protegint-se des de l'àrea d'Urbanisme, independentment que el catàleg s'amplie, que és al que hauria d'estar el nou govern, en lloc de tractar d'esborrar i ocultar el treball ja fet”. És per això, conclou la regidora, que “des de Compromís instem el govern de Catalá a posar-se a treballar, fent efectiva per part de l'àrea d'Urbanisme la culminació del treball ja realitzat l'any passat per Patrimoni Històric i activant com més prompte millor la protecció d'este patrimoni de la nostra ciutat que posseïx un valor incalculable i que requerix la gestió eficaç i responsable del nou equip de govern”.