Enginyeria per a dones des dels col·legis

El percentatge de dones que estudien una enginyeria de l'àmbit industrial ha augmentat en l'última dècada fins a quasi un 10 %. Així i tot, la presència femenina en graus vinculats a la ciència encara no arriba al 30 %. Per este motiu, i amb l'objectiu d'impulsar un projecte inclusiu i pedagògic que busca reduir la bretxa de gènere actual, el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de València (COGITI València), a través de la seua Associació de Graduats en Enginyeria de la Branca Industrial, Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials (AGITI València), va posar en marxa fa tres anys la iniciativa “Jo, enginyera”.

El programa, que se centra a despertar la vocació cientificotècnica i tecnològica en alumnes de Primària, de manera didàctica i generant referents, s'ha inaugurat hui al Col·legi Municipal de Benimaclet (València) i també desenvoluparà activitats en els pròxims dies, en els altres centres educatius municipals. Esta iniciativa arranca en la setmana que se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que tindrà lloc diumenge que ve dia 11 de febrer.

Fabricar robots o "imants màgics"

L'alumnat de tercer i quart de Primària participarà en tallers impartits per enginyeres col·legiades que donaran a conéixer la seua professió d'una manera activa i divertida, com, per exemple, amb la construcció de robots, mans robòtiques o imants màgics, entre altres. El missatge que es traslladarà amb totes estes activitats és clar: l'enginyeria és una professió divertida, social i sense gènere. Este projecte, en el qual també col·labora l'Ajuntament de València, va interessar els alumnes i les alumnes.

"Falten dones en sectors tecnològics"

Per a Angélica Gómez, presidenta d'AGITI i degana de COGITI València, “no hi ha suficients dones en els sectors tecnològics, per la qual cosa es reivindica actuar des de la infantesa, despertar vocacions perquè es produïsca el pas des de l'ESO o Batxillerat a les professions tecnològiques. Com més prompte acompanyem els més menuts en eixe recorregut, més fàcil serà que s'hi vegen capaços”.

Segons ha explicat la presidenta d'AGITI València, “amb 'Jo, enginyera' es pretén augmentar el nombre de dones en les professions tecnològiques, des de les quals es prendran les decisions importants que marcaran el rumb de la societat i del planeta cap a la sostenibilitat”.

També Angélica Gómez ha motivat les xiquetes perquè estudien la seua professió: “l'enginyeria és una professió molt divertida en la qual mai us avorrireu". "Et permet fer els teus somnis realitat i aconseguir que la nostra societat siga millor. A més, el nostre treball ens planteja reptes diferents cada dia que haureu de resoldre amb el vostre enginy”.