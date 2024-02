El lloguer de pisos per mesos es dobla a València i unfla els preus

El lloguer per temporada s'ha duplicat a València en l'últim any en detriment del tradicional i ha contribuït a la pujada del cost de les rendes. València és la segona ciutat espanyola de gran grandària on més s'han incrementat els lloguers per mesos amb un 99 % en 2023 després de Màlaga (una pujada del 123 %) i per davant d'Alacant (88 %), segons un informe de la plataforma immobiliària Idealista. Els propietaris d'esta mena de pisos obtenen fins al doble de diners que per un lloguer en el mercat tradicional i tenen menys traves legals per a actuar contra els arrendadors que donen problemes. Les immobiliàries advertixen que el 40 % dels habitatges disponibles en el mercat del lloguer de la capital del Túria ja són de temporada.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, assegura que els inversors que compren pisos per a llogar-los se n'estan anant en massa al lloguer per mesos. "Tots els pisos nous d'inversors estan entrant en el mercat de lloguer per temporada. Les compravendes d'habitatges seguixen en números molt alts perquè els estan canalitzant ací. Són habitatges els arrendaments dels quals costen quasi el doble i que estan recalfant la resta de lloguers", lamenta. Com a exemple, un habitatge de lloguer per temporada de 65 metres quadrats al barri de la Petxina ronda els 2.000 euros, quan un pis de les mateixes característiques del mercat tradicional costa mil euros.

"Fugida de l'arrendament tradicional"

Nora García, presidenta de l'Associació d'Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), subratlla que els pisos que es lloguen per temporada es concentren sobretot al centre perquè estan dirigits a persones amb major poder adquisitiu com ara professionals d'altres ciutats que necessiten viure a la capital del Túria uns mesos per treball. "El 40 % dels pisos ja es lloguen per mesos. És un lloguer tan legal com el tradicional. La nova llei del lloguer (que va entrar en vigor al maig) ha provocat la fugida de l'arrendament tradicional", subratlla Nora García.

Menys obligacions

El portaveu del Col·legi d'API de València insistix que els propietaris de pisos que es lloguen per mesos "tenen menys obligacions després de la Llei d'habitatge. El problema és que l'oferta de lloguers d'habitatge habitual s'ha contret molt i la demanda és molt alta. Algunes famílies no han tingut més remei que llogar per mesos perquè no trobaven una altra cosa".

Tensió

El lloguer està difícil a València després d'eixe enfonsament de l'oferta d'habitatges (un 31 % des de l'entrada en vigor fa sis mesos de la llei que dona més drets als inquilins), que ha coincidit amb una demanda molt alta per l'arribada d'immigrants (dotze interessats pugnen per cada pis que ix al mercat). De fet, València lidera la pujada de preu de les grans ciutats a Espanya amb un augment del 42 % des de 2019 (davant d'un 24,6 % a Barcelona i un 11 % a Madrid). L'augment de la immigració ha disparat la demanda i el preu de les rendes. En un gran nombre de casos diverses famílies compartixen un mateix pis per a poder fer front al lloguer.

Els lloguers més cars

Els lloguers més cars s'estan pagant a l'Eixample (2.014 euros al mes), el Pla del Real (1.818 euros), Ciutat Vella (1.785 euros), Camins al Grau (1.614 euros), Campanar (1.584), Algirós (1.445) i Extramurs (1.443). L'alça dels preus del lloguer s'ha estés als municipis de l'àrea metropolitana de València. Per exemple, a Torrent acaben d'eixir al mercat pisos d'un edifici de lloguer amb un preu de mil euros al mes els de dos habitacions i de 1.200 euros al mes els de tres. El cost mitjà dels arrendaments a l'Horta Nord és de 1.108 euros al mes i a l'Horta Sud, de 852 euros.