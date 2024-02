L'oposició titlla de "racista" a Badenas i exigix a l'alcaldessa que el destituïsca

Les reaccions a les declaracions de Juan Manuel Badenas, líder de Vox a València i regidor de parcs i jardins, després de la mort violenta ocorreguda esta nit davall del pont del Real, no s'han fet esperar. El portaveu de Vox ha tornat a apostar per posar més estanys davall dels ponts, sense esmentar-ho explícitament, perquè no hi haja assentaments de sensellars sota estos pontons dels jardins del riu Túria. També ha tornat a vincular "inseguretat" per als ciutadans que utilitzen els jardins amb la presència d'estos immigrants sense papers en la zona. “El Sr. Badenas està demostrant un racisme nauseabund. La persona amb menys papers de València és ell mateix perquè els ha perduts per complet", ha lamentat la regidora de Compromís Papi Robles. El regidor socialista Borja Sanjuán ha dit: “El segon tinent d'alcalde es dedica a assetjar des del seu púlpit les persones que són diferents o que estan en una situació de vulnerabilitat, i senzillament em fa entre pena i fàstic”, ha expressat.

La tragedia vivida esta noche en los jardines del Turia con la muerte de una persona y otra en estado crítico a manos de un inmigrante irregular hace más necesario que nunca reforzar la seguridad por y para los valencianos en el antiguo cauce con:



1️⃣ Más policía y más… pic.twitter.com/vO03hlNJsQ — Juanma Badenas (@JuanmaBadenas) 7 de febrero de 2024 La portaveu de Compromís ha lamentat: "Si la nova manera de lluitar contra la delinqüència a València serà posar piscines allà on hi ha un cas, acabaran convertint la ciutat en Venècia". "És ridícul que el govern d'una ciutat com València resolga els problemes amb piscines, que sembla ser la resposta que donaria un xiquet de 10 anys", ha afegit. "El que haurien de fer per a lluitar contra la pobresa -ha lamentat Papi Robles- i els casos de delinqüència és invertir els 2,5 milions que gastaran en piscines en més policia i servicis socials. I si el Sr. Badenas vol construir piscines on hi ha delinqüents, li recomane que comencen per la seu del seu partit", ha advertit. El PSOE reclama el cessament immediat a Catalá Per la seua banda, el regidor socialista Borja Sanjuán ha manifestat que si a María José Catalá “li queda un mínim d'ètica, hauria de cessar immediatament Juanma Badenas”, després de les declaracions en les quals el número dos de Catalá "ha tornat a vincular immigració amb delinqüència i ha afirmat que s'instal·laran més estanys antipobres al riu Túria", han lamentat fonts municipals del PSPV. “Lamentablement, sempre que succeïx una desgràcia, l'extrema dreta acostuma a demostrar que no solament és oportunista, sinó que a més és xenòfoba i racista”, ha denunciat Sanjuán davant la premsa, i ha censurat també que Catalá “ho avale”. “El govern de Catalá perseguix les persones sense llar, les persones més desfavorides, i està tractant d'unir migració i pobresa amb criminalitat”, ha apuntat, i ha advertit que actuant així Badenas és “una persona indigna d'ocupar un espai de govern per a València”. En opinió de l'edil socialista, la ciutat “s'assembla molt més al que va demostrar amb l'Acuarius que al número dos de Catalá”. Ha assegurat que ells són “les úniques persones que estan distorsionant la convivència i que estan sembrant odi gràcies a l'empara de María José Catalá”. Així, ha posat l'accent en el fet que "unir pobresa i migració a criminalitat es diu delicte d'odi”, i ha advertit que estes declaracions les ha fetes en “un acte de la Policia Local que està per a protegir tots els ciutadans”, però en la seua opinió “al final hauran de protegir els ciutadans del seu propi govern”. “Perquè sembla que hi ha algunes persones que li són incòmodes i indignes i que, per tant, es pot permetre perseguir”, ha denunciat. Sanjuán ha finalitzat: “el que ha de fer Badenas, si li queda un mínim de decència, és dimitir, o Catalá, si li queda un mínim d'ètica, d'eixa de la qual presumix en els discursos, cessar-lo”. Així, ha afirmat que el que fa el número dos de Catalá és bullying.