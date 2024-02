Una caravana de tractors irromp en les carreteres per tercer dia consecutiu i avança cap a València

Una caravana de tractors, camions, maquinària pesant i vehicles particulars ha irromput per sorpresa al polígon industrial sector 12 de Riba-roja, també conegut com la Reva, i avança amb normalitat en direcció a València. De moment, no hi ha cap tall total de carreteres ni vies valencianes, encara que sí que se situen en rotondes estratègiques, com les del polígon industrial de Riba-roja, per a alentir el trànsit a València.

El punt més calent es troba en l’A-3, on hi ha hagut un tall total a l’altura de San Antonio de Requena en tots dos sentits, segons ha informat la Direcció General de Trànsit, però, pel que sembla, ja està dissolt i la circulació és bastant fluida.

Les manifestacions d’agricultors amb tractors també han causat retencions en l’A-7, a l’altura de Torrent, per a agafar l’A-3, i a la ronda Nord de València, per on circula una columna de tractors. A més, la Guàrdia Civil vigila xicotetes concentracions de tractors a la CV-32 (a l’altura de Massalfassar) i en els accessos a la V-21 des d’Albuixech, al polígon industrial del Mediterrani.

Segons fonts del Centre de Gestió de Trànsit, en l’A-7 hi ha quatre quilòmetres de circulació lenta a l’altura de Torrent en sentit cap a Barcelona per a agafar l’A-3, a causa de la concentració d’alguns tractors en una rotonda pròxima.

A la ciutat de València, a les 8 del matí ha començat a entrar una columna de tractors per la ronda Nord en direcció cap al camí Vell de Godella i el camí de Moncada, que, minuts després, ha ocupat el carril dret del camí de Moncada en sentit d’eixida de la ciutat i està generant retencions, segons fonts municipals.

La Reva

Els vehicles agrícoles s’han tornat a concentrar per tercer dia consecutiu, esta vegada a la Reva (a la comarca del Camp de Túria) i des d’ací han fet recorreguts per la circumval·lació per a alentir el trànsit amb l’objectiu d’arribar a la capital valenciana.

Els agricultors no han donat informació sobre la mobilitat que tindrà el piquet ni sobre si pensen mantindre la seua activitat reivindicativa fins a la nit. Desenes de persones, amb nombrosos vehicles agraris, han secundat esta protesta, que seguirà en els pròxims dies.

🗣️+ de 200 🧑‍🌾 👩‍🌾 i 100 tractors 🚜 de @UnioLlauradora han tallat els accessos a @portcastello en protesta per les importacions de països tercers fins a ser desallotjats a la força per la policia. Intolerable actuació en protesta pacífica i legítima

👇https://t.co/To3YoPpt6R pic.twitter.com/WhcowVGZsv — La Unió Llauradora i Ramadera (@UnioLlauradora) 7 de febrero de 2024

La rotonda de la ITV

D’altra banda, a l’altura de Massalfassar, en la CV-32 en direcció a l’A-7 (just en la rotonda de la ITV), també hi ha hagut una gran congestió en el trànsit a València a causa de les tractorades a primera hora del matí, encara que ja s’hi circula amb fluïdesa.

També s’han registrat talls de trànsit a la província de Castelló, en la CV-15 a l’altura de la Vall d’Alba.

Es tracta del tercer dia consecutiu de tractorades d’agricultors espanyols per diferents carreteres del país, per a demanar canvis en les exigències normatives ambientals, més flexibilitat de la política agrària comuna (PAC) i ajudes per la sequera, entre altres demandes.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va alertar este dimecres que és imprescindible que estes protestes es facen “de manera regulada i ordenada per a poder garantir la seguretat de totes les persones”, ja que algunes no es comuniquen a les autoritats, i va advertir que s’està sancionant.