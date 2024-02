La plataforma veïnal d’Alfafar advertix que eliminar el pas a nivell és un pegat, no la solució a les seues denúncies

La Plataforma pel Soterrament de les Vies a Alfafar-Sedaví-Benetússer ha advertit que la supressió del pas a nivell és un pegat, però no la solució definitiva a les seues denúncies de contaminació acústica i d’inseguretat, que ara mateix han tramitat contra Adif. Així ho expliquen en un comunicat emés en resposta a les declaracions de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, sobre el projecte de soterrament xifrat en 130 milions pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, en què advertia que la prioritat del Ministeri era l’eliminació de l’encreuament amb barreres.

“Eliminar el pas a nivell no ha sigut, ni és, ni l’únic ni el principal objectiu d’esta plataforma. L’eliminació del pas a nivell s’inclou dins els nostres objectius sempre que vaja acompanyada del soterrament de les vies del tren a l’altura de les poblacions d’Alfafar, Sedaví i Benetússer, ja que, només d’esta manera, és viable suprimir-lo i alhora complir el mandat dels objectius de l’Agenda 2030, l’objectiu número 3 de la qual (salut i benestar) emplaça els ciutadans a “demanar responsabilitats al govern, als líders locals i a altres responsables de la presa de decisions sobre els seus compromisos per a millorar l’accés de les persones a la salut”, assenyalen.

Treballar per a previndre el suïcidi

Precisament, en abordar este tema, l’associació veïnal recorda que en són 703 les denúncies presentades per ciutadans a l’Ajuntament d’Alfafar per problemes de salut mental derivats del pas dels trens a pocs metres dels seus habitatges. “I posem l’accent en l’obligació, tant de ciutadans com d’administracions, de treballar per la prevenció del suïcidi i evitar afavorir-lo mantenint com a estímul negatiu i molt perjudicial en pacients depressius, l’existència del pas de trens a escassos metres dels seus domicilis, malgrat haver-hi un mur que dificulte l’accés o atenue el so”, expliquen. Cal recordar que estes denúncies venen acompanyades de comunicats mèdics de veïns amb problemes d’ansietat, depressió i insomni.

Marginar el barri de Sant Jordi

Però no només per tema de salut, les vies, segons els veïns, també generen problemes d’accessibilitat. “Els murs no frenen idees, els murs atenuen, però no eliminen un so, un túnel o un pas ciclopedestre elimina part d’un perill, però en genera d’altres (inseguretat, robatoris, violacions), i un pas elevat suposa inaccessibilitat. Però, sobretot, els murs dividixen, i, en conseqüència, qualsevol solució alternativa al soterrament de les vies del tren al seu pas per les nostres poblacions incomplirà l’objectiu número 11 de l’Agenda 2030 (ciutats i comunitats sostenibles) i marginarà més (si cap) els veïns del barri de Sant Jordi d’Alfafar, als quals parapetarà entre un mur i un gran descampat, i generarà una congestió de trànsit inassumible a Sedaví”, expliquen.

En eixe sentit, des de la plataforma volen, amb este comunicat, “complir, així, la nostra obligació com a ciutadans de sol·licitar a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, a tots els grups polítics, al Ministeri de Transports i al Govern d’Espanya que se solucione el problema del pas a nivell d’Alfafar amb la intenció dels objectius de l’Agenda 2030 sense donar lloc, ni tan sols de manera provisional, al fet que estos s’incomplisquen”.