PP i Vox tomben l’Any Estellés a les Corts

L’Any Estellés s’ha enfangat hui a les Corts i el poeta valencià, que este 2024 hauria complit 100 anys, es queda sense el reconeixement de la Generalitat. A diferència del que han decidit en la Diputació de València i d’Alacant, en l’àmbit autonòmic no s’ha declarat l’Any Estellés, com els passats Any Sorolla o Any Fuster.

La cambra autonòmica votava hui, arran de la PNL d’urgència presentada per Compromís. Conegut el vot en contra de Vox i a favor de Compromís i el PSOE, la clau la tenia el PP: prendre la mateixa decisió que les dos institucions provincials (on l’ha impulsada i/o hi ha votat a favor) o mantindre’s en la línia dels seus socis del Consell.

Intent de canvi a última hora

Este matí, els populars han presentat una moció per a modificar el text que mantenia el reconeixement de la figura d’Estellés, però eliminava l’opció de denominar el 2024 Any Estellés, l’eix central de la proposta de Compromís, que, després del renou de les últimes setmanes, obligava el Consell a fixar les seues postures. Finalment, el PP hi ha votat en contra i la proposta no ha tirat avant, amb un total de 46 sís i 51 non.

La diputada de Compromís Verónica Ruiz ha recriminat l’“emmudiment institucional” i ha destacat que Estellés és “part essencial de la cultura valenciana” i que el 2024 és una “oportunitat per a promocionar la seua obra i la seua figura”. “Recordar i commemorar l’Any Estellés és un acte de justícia històrica i cultural”, ha afegit. Compromís no ha acceptat la modificació del text per entendre que la proposta del PP havia eliminat la part important de la PNL.

Cultura “allunyada d’ideologies”

De fet, el PP ha acusat Compromís de no voler negociar i ha comprat part del discurs dels seus socis de govern de Vox, en defendre “una cultura allunyada de les ideologies”, “no polititzada per cap partit” i “ni de dretes ni d’esquerres”, ha afirmat Francisca Bartual.

Asseguren, a més, que la campanya per l’Any Estellés és “una qüestió de populisme” i que hi ha “una discriminació amb rerefons polític”, per no demanar també l’any de Cándido Ortiz Fabregat o d’Antoni Muñoz Degrain, dels quals es complixen 100 anys del seu naixement i defunció, respectivament.

El debat ha sigut cada vegada més aspre a les Corts en este punt, el 14é de la sessió del dia, i han eixit qüestions com les subvencions a diferents entitats —la diputada del PP ha defés la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana (RACV) i Lo Rat Penat i ha criticat Ca Bassot—, Compromís ha acusat els populars d’“estar instal·lats en el sectarisme del seu soci de govern”.

Vox, una altra vegada amb el catalanisme

Per la seua banda, el diputat de Vox Jesús Albiol ha arribat a esmentar el referèndum català en el seu discurs. Ha assegurat que la PNL “no pretén destacar la figura d’Estellés, sinó continuar amb la construcció d’una identitat nacional, diferent i excloent”.

“Compromís no busca commemorar el naixement d’un autor valencià per la qualitat o la repercussió artística de la seua obra, ho fan perquè buscava la unitat lingüística del català, perquè servix als seus fins polítics”, ha afirmat, al mateix temps que qüestionava per què no s’havien celebrat “anys de” Joanot Martorell, Vicente Gaos o Josefina Lázaro anteriorment.

“No podran doblegar la paraula del vicepresident primer de regar els quiosquets catalanistes, els que ara estan muntant l’espectacle d’Estellés”, ha dit en referència a la retirada de subvencions que va decidir Vicente Barrera.

Abans de la votació, José María Llanos, síndic de Vox, assegurava que no anaven “a fer-li el joc a l’esquerra separatista” i tampoc acceptaven la proposta del PP per voler “blanquejar” la PNL de Compromís. “No secundarem des de Vox ni l’Any Estellés ni cap ideologia com la d’Estellés, que ens ha contaminat durant molt de temps”, ha afegit.

José Chulvi, del PSPV, ha reclamat “justícia poètica” per al poeta valencià més universal. Per al Grup socialista, que la Generalitat declarara el 2024 com l’Any Estellés “ho clama el poble i la història” i Chulvi ha fet un parlament destacant la “prolífica obra d’Estellés”, un “valencià del carrer, humil i honest”, recordant a la cambra el tema sobre el qual es debatia i resituant el debat en l’autor.

El síndic dels socialistes, també ha assenyalat als mitjans que “l’extrema dreta està contaminant tot el treball. És una mala notícia que Mazón estiga emmanillat per l’extrema dreta, toca defendre la nostra cultura”.