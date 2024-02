“No sabem si vivim en el Bronx”: batalla campal entre els ocupes de dos finques de l’avinguda Peris i Valero

“Tenim por. No sabem si vivim en el Bronx o què”. Així de categòrica es mostra una veïna de l’avinguda Peris i Valero de València que viu molt a prop de dos edificis en ruïnes i ocupats d’esta mateixa via. A més de protestar des de fa molt de temps davant de l’ajuntament de València perquè les finques abandonades s’han “convertit en femers”, denúncia que ja va publicar Levante-EMV, l’últim episodi d’este malson ha sigut la batalla campal que es va produir este dimecres passat en ple carrer i que van protagonitzar els ocupes.

“S’han pegat entre ells amb pals i cristalls”, conta esta veïna notablement afectada. “Açò és pitjor que Orriols”, es lamenta mentres narra el periple que els residents de la zona protagonitzen des de fa anys perquè el consistori de la capital prenga cartes en l’assumpte. En este cas, han demanat auxili a la Regidoria d’Urbanisme, amb el titular de la qual han sol·licitat una reunió perquè no prorroguen la llicència de demolició als propietaris dels edificis, entre ells una immobiliària de Madrid, i que, d’esta manera, es vegen obligats a derrocar estos immobles que estan fets pols. “Però no contesten, encara que, a este pas, pot ser que l’edifici caiga abans que hi arribe alguna solució”, reflexiona.

Segons els han explicat des de l’Ajuntament, hi ha una llei per la qual la llicència de derrocament es prorroga automàticament cada sis mesos, així que els amos dels edificis “no derroquen i cada mig any demanen que es renove la llicència”. Això és el que estan fent des de fa anys i “cada vegada hi ha més gent dins i tenim por fins i tot de passar-hi per davant”.

La ruïna dels habitatges és més que evident, de fet, recentment ha caigut una part del barandat del número 100, deixant al descobert el fem acumulat i els sostres afonats del baix de l’edifici.

Por, fem i baralles

En l’última baralla protagonitzada pels ocupes de Peris i Valero este mateix dimecres, es van proveir amb pals i no van dubtar a envair la calçada mentres s’agredien.

La Policia Nacional i la Policia Local de València es van personar en el lloc per a dissoldre la renyina, en la qual, segons afirma la testimoni, “hi ha hagut fins i tot ferits”.

Els veïns d’este cèntric carrer valencià asseguren que estan farts d’haver de conviure ja no només amb fem, sinó també amb por i baralles.