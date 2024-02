Vaga i mobilitzacions en la ITV per no aplicar-se l’acord d’homogeneïtzació de salaris

La situació interna en les ITV continua empitjorant. Els dos principals sindicats, UGT i CCOO, han anunciat en un comunicat este dijous —després de reunir-se ahir amb la consellera d’Indústria, Nuria Montes— l’inici d’una sèrie de mobilitzacions en les quals denunciaran “l’incompliment per part del Govern Valencià del compromís d’abonar al gener el complement d’homogeneïtzació de salaris”, el gran cavall de batalla que ha tingut la plantilla d’este servici des que va retornar a mans públiques fa quasi un any —mitjançant la societat pública creada, Sitval— i l’aplicació del qual està prolongant el fet que treballadors de les estacions a Alacant estiguen cobrant fins a un 40 % —uns 700 euros— menys que els seus homòlegs de València o Castelló.

Davant d’esta problemàtica —i la falta d’una solució que semblava finalment acordada amb el vistiplau per a esta actualització que va anunciar Montes a mitjan desembre—, les centrals han comunicat que entre les 11 i les 12 hores d’este divendres es concentraran davant de Sector Públic i Hisenda de València (a la plaça Nàpols i Sicília), una manifestació a les quals seguiran unes altres enfront de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme el 13 de febrer: la seu a Alacant d’esta mateixa conselleria (20 de febrer) i enfront del Palau de la Generalitat, el 21 de febrer.

A més de les mobilitzacions, també s’ha fixat ja un calendari de vagues l’impacte de les quals per a la població tindrà conseqüències especialment a Alacant. No en va, dimarts que ve, dia 13, es farà en totes les estacions d’esta província una parada total de 24 hores, una mesura que es repetirà en les mateixes tant el dijous 15 com el dimarts 20 i el dijous 22. Serà el 27 de febrer quan esta vaga de tot un dia es trasllade a totes les estacions de la Comunitat Valenciana, una mesura que “s’ampliarà fins que es faça efectiu l’acord”.

“Un conveni únic”

Darrere d’estes protestes, les dos organitzacions reclamen “un conveni únic que equipare les condicions de tota la plantilla de Sitval i que garantisca la prestació d’un servici públic de qualitat”. Sense este, com ja va informar esta mateixa setmana este diari, els sindicats es neguen a negociar amb l’empresa pública la constitució d’una borsa de treball imprescindible per a augmentar les plantilles i, amb això, ajudar a agilitzar una cita prèvia que, especialment a Alacant, està patint demores prolongades.